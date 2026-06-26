De ce a fugit Damian Drăghici de propriile sale rădăcini? „Am vrut să devin un american adevărat”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici, artist muzical român, a vorbit despre cum și-a pierdut rădăcinile și a vrut să devină un american adevărat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Damian Drăghici a vorbit despre cum și-a pierdut rădăcinile și a vrut să devină un american adevărat. Acesta a început prin a spune că pentru o bună perioadă de timp a fugit de originile sale. Artistul afirmă că și-a negat originile rome, a negat folclorul și muzica românească, din dorința de a deveni american. Abia după ani, când a început proiectul Damian&Brothers, a redescoperit rădăcinile sale și s-a regăsit pe sine în muzică.
„Pentru ani și ani de zile, tu mă cunoști foarte bine, mă știți, suntem prieteni de atâția ani de zile. Eu sunt cel care am fugit de mine, de neamul meu, de România, de țigănie. Am fugit de orice este românesc, țigănesc, de folclor, popular și astea. Și am fugit cu o indignare de-asta să mă duc să devin american, să fac muzică jazz, să fiu ca ei. Viața m-a adus înapoi, m-a pus în fața lui Damian&Brothers, care mi-a salvat viața într-un fel. Și prin experiența Damian&Brothers, prin experiența naiului, prin experiența românească, m-a făcut să iubesc, să mă redescopăr și să mă renasc tot prin tradițiile noastre. Deci muzica lăutărească și muzica românească este pe sufletul meu. Și asta mi-a spus un american, dacă mai țin minte. Înainte să vin în România, să mă întorc în țară, mi-a spus: du-te apoi în România. Zic: mă duc și eu o săptămână, două. Mi-a zis: trebuie să te duci să stai un an, doi. Că tu ți-ai pierdut rădăcinile, de asta te simți așa. Nu poți să mai stai aici că nu te mai identifici cu nimic.”, a explicat artistul.