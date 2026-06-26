De ce a fugit Damian Drăghici de propriile sale rădăcini? „Am vrut să devin un american adevărat”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici, artist muzical român, a vorbit despre cum și-a pierdut rădăcinile și a vrut să devină un american adevărat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Damian Drăghici: „Eu sunt cel care am fugit de mine, de neamul meu, de România, de țigănie. Am fugit de orice este românesc, țigănesc, de folclor, popular. Și am fugit cu o indignare de-asta să mă duc să devin american. Voiam să fac muzică jazz, să fiu ca ei. Viața m-a adus înapoi, m-a pus în fața lui Damian&Brothers, care mi-a salvat viața într-un fel. Mi-a zis un american: tu ți-ai pierdut rădăcinile. Nu poți să mai stai aici că nu te mai identifici cu nimic.”

Invitat la Marius Tucă Show, Damian Drăghici a vorbit despre cum și-a pierdut rădăcinile și a vrut să devină un american adevărat. Acesta a început prin a spune că pentru o bună perioadă de timp a fugit de originile sale. Artistul afirmă că și-a negat originile rome, a negat folclorul și muzica românească, din dorința de a deveni american. Abia după ani, când a început proiectul Damian&Brothers, a redescoperit rădăcinile sale și s-a regăsit pe sine în muzică.