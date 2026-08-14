Prima pagină » Social » Ce a găsit Mara Bănică într-un BOLT: “Am trăit ieri o experiență care m-a șocat”. Povestea jurnalistei a generat mii de reacții

Ce a găsit Mara Bănică într-un BOLT: “Am trăit ieri o experiență care m-a șocat”. Povestea jurnalistei a generat mii de reacții

Ruxandra Radulescu
Ce a găsit Mara Bănică într-un BOLT: “Am trăit ieri o experiență care m-a șocat”. Povestea jurnalistei a generat mii de reacții
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jurnalista Mara Bănică a relatat, într-o postare pe Facebook, întâlnirea emoționantă de care a avut parte, întâmplător, în timp ce se întorcea de la aeroport, într-un taxi, alături de fiul ei. Șoferul i-a relatat motivul pentru care este nevoit să o ia la muncă și pe fiica sa, în vârstă de cinci ani. Adevărata lecție de viață, a venit, însă, la sfârșitul călătoriei, fapt care a impresionat-o profund pe Mara Bănică.

Primul aspect care i-a atras atenția Marei Bănică a fost acela că, șoferul, deși șchiopăta, s-a oferit să-i ajute cu bagajele pe ea și pe fiul ei, Dima.

„Am trăit ieri o experiență care m-a șocat. Puțin după prânz, am aterizat în România, pe aeroportul Băneasa. Nu sunt fan ridesharing, sunt pe vechi, prefer taxiurile. Hodorogite, poate murdare, dar cu benzi prioritare și cu șoferi vorbăreți.
Ieri n-am găsit niciun taxi. Și a chemat fii-miu un Bolt.
Din mașină s-a dat jos un șofer care schiopăta, să ne ajute la valize. Extrem de politicos, ne spune că în spate, dreapta, e loc mai mult la picioare”, spune Mara Bănică în postare.

„Mi-au trecut prin cap 3-4 variante ale poveștii, doar cea pe care aveam să o aflu, nu”

Marea surpriză a venit abia când Mara Bănică s-a urcat în mașină și a văzut cum pe locul din dreapta șoferului se afla o fetiță în vârstă de aproximativ 5 ani. Jurnalista avea să afle că micuța este fiica acestuia și că mama și-a abandonat familia din cauza dependenței de droguri.

„Decid să-l las pe Dima, are 1.80. Intru în spatele șoferului și văd pe scaunul din dreapta-fata… o copila de 4-5 ani. Mânca mcnuggets și își întinsese piciorușele pe bord.
Mi-au trecut prin cap 3-4 variante ale poveștii, doar cea pe care aveam să o aflu, nu!
Pe scurt: de 3 ani jumătate, acest copil își petrece viață într-un Bolt, alături de tatăl ei. Mama se droghează și i-a abandonat”, spune jurnalista.

Fetița împreună cu singurul ei părinte locuiesc la periferia sectorului 2, iar bărbatul nu a reușit să o înscrie pe copilă la nicio grădiniță din zonă. Din acest motiv, copila a ajuns să-l însoțească pe tatăl ei la fiecare cursă, iar mașina a devenit a doua casă pentru micuță.

„Tatăl nu a reușit de doi ani să o înscrie la grădiniță de lângă casa, undeva la o margine de Sector 2, pe motiv că nu sunt locuri. Și o cară după el, așa, în situația asta”, mai povestește Mara Bănică.

Jurnalista i-a pozat pe șofer și fiica sa, cu intenția de a-i cere un sfat soțului ei, despre cum i-ar putea ajuta.

„I-am făcut această poză, voisem să-i arăt lui Bogdan și să-i spun și lui în două vorbe situația. Să-mi dea un sfat, eram blocată, iar fetiță noastră are aproape 5 ani”, mai precizează aceasta.

„Îmi zic că ceva trebuie să fie dubios”

Marei Bănică s-a gândit însă că ar putea fi vorba și de o înșelătorie, bine pusă la cale, de șofer pentru a obține un bacșiș mare de la clienți.

„În timp ce tatăl ne povestea cum e viață lor, Dima îmi cere 40 de lei pe Revolut, să-i lase ciubuc în aplicație. Eu scot o suta și i dau cash.
În tot timpul asta, îmi trece prin cap varianta de înșelătorie: prea totul era gri, prea povestea era parcă spusă pentru un public călător care să dea la final o șpagă frumoasă.
Tatăl avea un discurs elevat și pătimaș. Îmi zic că ceva trebuie să fie dubios, dar mai bine să fim păcăliți decât să avem noi regrete: daca e adevărat, totuși?”, mai menționează jurnalista.

„Ce lecție de viață!”

La finalul cursei, Mara Bănică a vrut să-i ofere șoferului un bacșiș de 100 de lei, însă aceasta a fost de-a dreptul surprinsă, când bărbatul a refuzat orice sumă în plus, față de costul cursei.

„Ajungem acasă, tatăl coboară șchiopătând, să ne ajute, totuși, la valize. Ne luaserăm la revedere de la micuță Sara (așa o cheamă pe copila). Iar Dima îi întinde banii, împăturiți.
Tatăl ne-a refuzat. “Eu doar v-am povestit, așa, că m-ați întrebat dumneavoastră”. Apoi și a luat la revedere și el.
Cursa a făcut 49 de lei. Ce lecție de viață!”, și-a încheiat povestea Mara Bănică.

Reacția utilizatorilor: „Cunosc familia, totul este real”

Postarea a adunat peste 10.000 de aprecieri în doar șapte ore. Oamenii și-au exprimat îngrijorarea față de soarta copilei și au fost, totodată, impresionați de modul în care tatăl ei face tot ce-i stă în puțință pentru fiica lui.

Unii chiar au menționat că îl cunosc pe șofer și au confirmat povestea. Se pare că bărbatul are grijă singur de fetiță, iar cei doi locuiesc în chirie.

„Cunosc familia locuim pe aceeași stradă și vă spun sincer că totul este real fără minciuni și totul este real. Tatăl o crește singur și o ia cu el la muncă pentru că nu are cu cine să o lase. Stau cu chirie nu îi este ușor deloc”, a spus o utilizatoare.

Au existat de asemenea și persoane care s-au oferit să ajute cu înscrierea copilei la o grădiniță și chiar cu hăinuțe pe măsura ei. ·

„Buna dimineața! Scriu în numele Grădiniței Alegra Kids, o grădiniță particulară care vrea să ajute tatăl cu înscrierea gratis a copilului. Suntem în sector 6, zona Crangasi-Giulești. Daca nu îi iese greu să aducă fetiță, o așteptăm cu drag la noi. Vă rog să îmi scrieți în privat dacă aveți datele de contact ale tatălui. Zi frumoasă!”, a spus un utilizator.

„Ca atelier, mi-aș dori să fiu alături de fetiță, și să-i oferim, prin câteva rochițe create special pentru ea, un mic dar din partea noastră. Nu putem înlocui lipsa mamei, dar putem încerca să-i aducem un zâmbet, să-i oferim un moment frumos și să o facem să se simtă specială și iubită.
Pe lângă asta îi vom fi alături la fiecare serbare, egal dacă e cu tematică sau nu! Vom fi lângă ea !
Daca ai datele tatălui, m-aș bucura enorm!
Dumnezeu vorbește prin oameni!”, scrie într-un alt comentariu la postare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Frații „Dedeman” au cumpărat un resort de lux în Alpi. Ce le este interzis cu desăvârșire să construiască acolo, conform unei clauze bizare
15:00
Frații „Dedeman” au cumpărat un resort de lux în Alpi. Ce le este interzis cu desăvârșire să construiască acolo, conform unei clauze bizare
FLASH NEWS Doliu în familia jurnalistei Anca Alexandrescu. Mama ei a murit
18:57, 14 Aug 2026
Doliu în familia jurnalistei Anca Alexandrescu. Mama ei a murit
ULTIMA ORĂ Accident grav, lângă București. Mai multe victime, după ce o mașină a fost prinsă între două TIR-uri, pe autostrada A0
18:34, 14 Aug 2026
Accident grav, lângă București. Mai multe victime, după ce o mașină a fost prinsă între două TIR-uri, pe autostrada A0
ALERTĂ Procurorul Bucurică a fugit de polițiști cu arma letală cu glonț pe țeavă în mână. A strigat spre polițist: „Bă, nu trage! Ești om bun”.
15:42, 14 Aug 2026
Procurorul Bucurică a fugit de polițiști cu arma letală cu glonț pe țeavă în mână. A strigat spre polițist: „Bă, nu trage! Ești om bun”.
ULTIMA ORĂ Locuitorii din Tulcea, sfătuiți să nu iasă din case. Ce mesaj a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
12:57, 14 Aug 2026
Locuitorii din Tulcea, sfătuiți să nu iasă din case. Ce mesaj a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
EXCLUSIV Dosarul „bunicuța ucraineană” și fabrica de cetățeni români. Cât l-a costat pe un tunisian să își „revendice” bunicii din România interbelică. Imagini de la flagrant
06:00, 14 Aug 2026
Dosarul „bunicuța ucraineană” și fabrica de cetățeni români. Cât l-a costat pe un tunisian să își „revendice” bunicii din România interbelică. Imagini de la flagrant
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe