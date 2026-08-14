Jurnalista Mara Bănică a relatat, într-o postare pe Facebook, întâlnirea emoționantă de care a avut parte, întâmplător, în timp ce se întorcea de la aeroport, într-un taxi, alături de fiul ei. Șoferul i-a relatat motivul pentru care este nevoit să o ia la muncă și pe fiica sa, în vârstă de cinci ani. Adevărata lecție de viață, a venit, însă, la sfârșitul călătoriei, fapt care a impresionat-o profund pe Mara Bănică.

Primul aspect care i-a atras atenția Marei Bănică a fost acela că, șoferul, deși șchiopăta, s-a oferit să-i ajute cu bagajele pe ea și pe fiul ei, Dima.

„Am trăit ieri o experiență care m-a șocat. Puțin după prânz, am aterizat în România, pe aeroportul Băneasa. Nu sunt fan ridesharing, sunt pe vechi, prefer taxiurile. Hodorogite, poate murdare, dar cu benzi prioritare și cu șoferi vorbăreți.

Ieri n-am găsit niciun taxi. Și a chemat fii-miu un Bolt.

Din mașină s-a dat jos un șofer care schiopăta, să ne ajute la valize. Extrem de politicos, ne spune că în spate, dreapta, e loc mai mult la picioare”, spune Mara Bănică în postare.

„Mi-au trecut prin cap 3-4 variante ale poveștii, doar cea pe care aveam să o aflu, nu”

Marea surpriză a venit abia când Mara Bănică s-a urcat în mașină și a văzut cum pe locul din dreapta șoferului se afla o fetiță în vârstă de aproximativ 5 ani. Jurnalista avea să afle că micuța este fiica acestuia și că mama și-a abandonat familia din cauza dependenței de droguri.

„Decid să-l las pe Dima, are 1.80. Intru în spatele șoferului și văd pe scaunul din dreapta-fata… o copila de 4-5 ani. Mânca mcnuggets și își întinsese piciorușele pe bord.

Mi-au trecut prin cap 3-4 variante ale poveștii, doar cea pe care aveam să o aflu, nu!

Pe scurt: de 3 ani jumătate, acest copil își petrece viață într-un Bolt, alături de tatăl ei. Mama se droghează și i-a abandonat”, spune jurnalista.

Fetița împreună cu singurul ei părinte locuiesc la periferia sectorului 2, iar bărbatul nu a reușit să o înscrie pe copilă la nicio grădiniță din zonă. Din acest motiv, copila a ajuns să-l însoțească pe tatăl ei la fiecare cursă, iar mașina a devenit a doua casă pentru micuță.

„Tatăl nu a reușit de doi ani să o înscrie la grădiniță de lângă casa, undeva la o margine de Sector 2, pe motiv că nu sunt locuri. Și o cară după el, așa, în situația asta”, mai povestește Mara Bănică.

Jurnalista i-a pozat pe șofer și fiica sa, cu intenția de a-i cere un sfat soțului ei, despre cum i-ar putea ajuta.

„I-am făcut această poză, voisem să-i arăt lui Bogdan și să-i spun și lui în două vorbe situația. Să-mi dea un sfat, eram blocată, iar fetiță noastră are aproape 5 ani”, mai precizează aceasta.

„Îmi zic că ceva trebuie să fie dubios”

Marei Bănică s-a gândit însă că ar putea fi vorba și de o înșelătorie, bine pusă la cale, de șofer pentru a obține un bacșiș mare de la clienți.

„În timp ce tatăl ne povestea cum e viață lor, Dima îmi cere 40 de lei pe Revolut, să-i lase ciubuc în aplicație. Eu scot o suta și i dau cash.

În tot timpul asta, îmi trece prin cap varianta de înșelătorie: prea totul era gri, prea povestea era parcă spusă pentru un public călător care să dea la final o șpagă frumoasă.

Tatăl avea un discurs elevat și pătimaș. Îmi zic că ceva trebuie să fie dubios, dar mai bine să fim păcăliți decât să avem noi regrete: daca e adevărat, totuși?”, mai menționează jurnalista.

„Ce lecție de viață!”

La finalul cursei, Mara Bănică a vrut să-i ofere șoferului un bacșiș de 100 de lei, însă aceasta a fost de-a dreptul surprinsă, când bărbatul a refuzat orice sumă în plus, față de costul cursei.

„Ajungem acasă, tatăl coboară șchiopătând, să ne ajute, totuși, la valize. Ne luaserăm la revedere de la micuță Sara (așa o cheamă pe copila). Iar Dima îi întinde banii, împăturiți.

Tatăl ne-a refuzat. “Eu doar v-am povestit, așa, că m-ați întrebat dumneavoastră”. Apoi și a luat la revedere și el.

Cursa a făcut 49 de lei. Ce lecție de viață!”, și-a încheiat povestea Mara Bănică.

Reacția utilizatorilor: „Cunosc familia, totul este real”

Postarea a adunat peste 10.000 de aprecieri în doar șapte ore. Oamenii și-au exprimat îngrijorarea față de soarta copilei și au fost, totodată, impresionați de modul în care tatăl ei face tot ce-i stă în puțință pentru fiica lui.

Unii chiar au menționat că îl cunosc pe șofer și au confirmat povestea. Se pare că bărbatul are grijă singur de fetiță, iar cei doi locuiesc în chirie.

„Cunosc familia locuim pe aceeași stradă și vă spun sincer că totul este real fără minciuni și totul este real. Tatăl o crește singur și o ia cu el la muncă pentru că nu are cu cine să o lase. Stau cu chirie nu îi este ușor deloc”, a spus o utilizatoare.

Au existat de asemenea și persoane care s-au oferit să ajute cu înscrierea copilei la o grădiniță și chiar cu hăinuțe pe măsura ei. ·