Ucraina a lovit cu drone unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică. Două instalații de prelucrare a petrolului, avariate

Ucraina a lovit în noaptea de joi spre vineri portul Ust-Luga din regiunea Leningrad a Rusiei, unde a avariat două instalații de prelucrare a produselor petroliere și a provocat un incendiu, transmite Kyiv Independent.

Ust-Luga este unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică și găzduiește un terminal petrolier care servește drept nod important pentru exportul de țiței și produse petroliere. Terminalele sale manipulează țiței, păcură, combustibil pentru avioane și motorină. Situat la vest de Sankt Petersburg, la mare distanță de granița cu Ucraina, portul joacă un rol important în generarea de venituri pentru bugetul de stat al Rusiei.

Conform datelor Reuters, Rusia a exportat aproximativ 700.000 de barili de petrol pe zi prin Ust-Luga în 2025. Portul este al doilea după Primorsk în ceea ce privește capacitatea de export de petrol din zona baltică a Rusiei. Împreună, cele două porturi reprezintă aproximativ 40% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei.

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Guvernatorul regional Alexander Drozdenko a declarat că „infrastructura portuară” a fost lovită și că în port izbucnise un incendiu, în timpul unui atac cu drone asupra regiunii. Autoritățile au afirmat că 51 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad.

„Au fost înregistrate pagube, care au dus la un incendiu în portul Ust-Luga”, a declarat Drozdenko pe Telegram. El nu a raportat dacă cineva a fost rănit. Atacul a durat aproximativ patru ore și s-a încheiat la 6:48 dimineața, ora Moscovei.

Pe măsură ce Kievul își intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, portul Ust-Luga a fost ținta unor atacuri repetate în ultimele luni. Armata ucraineană a efectuat o serie de lovituri la distanță împotriva portului Ust-Luga în lunile martie și aprilie ale acestui an. Atacul din 14 august este cel puțin al șaselea atac asupra Ust-Luga din acest an.

Strategia ucraineană de sabotare a resurselor energetice rusești pare să dea roade din ce în ce mai mari. Pe 13 august, guvernatorul regiunii Orenburg din Rusia a anunțat că o rafinărie de petrol din orașul Orsk și-a încetat „complet” activitatea de prelucrare în urma unui atac cu drone ucrainene asupra instalației, iar reparațiile necesare vor bloca activitatea intalației timp de câteva luni.