Prima pagină » Știri externe » Ucraina a lovit cu drone unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică. Două instalații de prelucrare a petrolului, avariate

Ucraina a lovit cu drone unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică. Două instalații de prelucrare a petrolului, avariate

Melania Agiu
Ucraina a lovit cu drone unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică. Două instalații de prelucrare a petrolului, avariate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ucraina a lovit în noaptea de joi spre vineri portul Ust-Luga din regiunea Leningrad a Rusiei, unde a avariat două instalații de prelucrare a produselor petroliere și a provocat un incendiu, transmite Kyiv Independent.

Ust-Luga este unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică și găzduiește un terminal petrolier care servește drept nod important pentru exportul de țiței și produse petroliere. Terminalele sale manipulează țiței, păcură, combustibil pentru avioane și motorină. Situat la vest de Sankt Petersburg, la mare distanță de granița cu Ucraina, portul joacă un rol important în generarea de venituri pentru bugetul de stat al Rusiei.

Conform datelor Reuters, Rusia a exportat aproximativ 700.000 de barili de petrol pe zi prin Ust-Luga în 2025. Portul este al doilea după Primorsk în ceea ce privește capacitatea de export de petrol din zona baltică a Rusiei. Împreună, cele două porturi reprezintă aproximativ 40% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Guvernatorul regional Alexander Drozdenko a declarat că „infrastructura portuară” a fost lovită și că în port izbucnise un incendiu, în timpul unui atac cu drone asupra regiunii. Autoritățile au afirmat că 51 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad.

„Au fost înregistrate pagube, care au dus la un incendiu în portul Ust-Luga”, a declarat Drozdenko pe Telegram. El nu a raportat dacă cineva a fost rănit. Atacul a durat aproximativ patru ore și s-a încheiat la 6:48 dimineața, ora Moscovei.

Pe măsură ce Kievul își intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, portul Ust-Luga a fost ținta unor atacuri repetate în ultimele luni. Armata ucraineană a efectuat o serie de lovituri la distanță împotriva portului Ust-Luga în lunile martie și aprilie ale acestui an. Atacul din 14 august este cel puțin al șaselea atac asupra Ust-Luga din acest an.

Strategia ucraineană de sabotare a resurselor energetice rusești pare să dea roade din ce în ce mai mari. Pe 13 august, guvernatorul regiunii Orenburg din Rusia a anunțat că o rafinărie de petrol din orașul Orsk și-a încetat „complet” activitatea de prelucrare în urma unui atac cu drone ucrainene asupra instalației, iar reparațiile necesare vor bloca activitatea intalației timp de câteva luni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
FLASH NEWS Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
20:08
Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
NEWS ALERT 🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
19:36
🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?

Cele mai noi

Trimite acest link pe