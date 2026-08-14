Premierul demis Ilie Bolojan susține că problemele cu care se confruntă în această perioadă sistemul energetic românesc sunt și consecința unor investiții amânate și al unor decizii care nu au fost luate la timp. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta propune un „Pact pentru Energie”, care să fie susținut indiferent de cine se află la guvernare.

Bolojan: „Trebuie să rezolvăm problemele de fond”

Ilie Bolojan afirmă că România nu se poate limita la intervenții punctuale atunci când apar situații de criză în sistemul energetic și avertizează că sunt necesare investiții pe termen lung și continuitate politică.

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„Ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul energetic este și efectul lipsei unei strategii energetice, al investițiilor amânate și al unor decizii care nu au fost luate la timp.

În afară de a răspunde situațiilor de criză, trebuie să rezolvăm problemele de fond. Pentru asta este nevoie de investiții serioase, politici stabile și o înțelegere politică menținută câțiva ani, indiferent cine se află la guvernare”, a transmis premierul demis.

Prima direcție indicată de Bolojan este creșterea producției de energie, prin finalizarea unor investiții considerate importante pentru sistem.

„Cu cât se finalizează mai repede investițiile de la Iernut și Mintia, cu atât crește producția în bandă, astfel încât să avem energie disponibilă în orele de seară și în perioadele reci. Cele două centrale vor aduce, în funcționare normală, peste 1.500 MW în sistem”, susține premierul.

Bolojan atrage atenția și asupra timpului pierdut în procedurile administrative, susținând că obținerea mai rapidă a avizelor și realizarea racordărilor ar putea reduce durata până la finalizarea marilor investiții.

Cum comentează Bolojan problema apei de la Cernavodă

O altă prioritate menționată de Bolojan este producția nucleară. Acesta face referire la problemele generate de debitul Dunării și susține că România trebuie să rezolve această chestiune înainte de a vorbi despre dezvoltarea capacității de la Cernavodă.

„Situația de la Cernavodă ne-a arătat cât de important este să asigurăm debitul de apă necesar funcționării centralei. De aceea, trebuie pus în practică proiectul pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche către Cernavodă, prin soluția de la Bala 2”, afirmă acesta.

„Nu putem vorbi serios despre realizarea noilor grupuri 3 și 4 de la Cernavodă dacă nu rezolvăm problema apei necesare pentru funcționarea centralei”, mai spune Bolojan.

Mai multe baterii pentru energia produsă la prânz

„Una dintre greșelile anilor trecuți a fost că, deși s-a susținut producția fotovoltaică și eoliană, nu au fost susținute în același ritm și capacitățile de stocare. Avem producție mare la prânz și consum mare seara, ceea ce generează dezechilibre și volatilitate”, explică Bolojan

Potrivit acestuia, schemele de finanțare ar trebui orientate către stocare, iar proiectele deja avansate să fie urgentate. Bolojan susține că Hidroelectrica ar putea ajunge la aproximativ 1.500 MW de capacitate de stocare în următorii doi ani.

Un alt subiect menționat de Bolojan vizează companiile strategice din energie. Premierul demis spune că profitul nu este suficient dacă nu este însoțit de investiții în noi capacități și în modernizarea celor existente.

„Contractele de mandat trebuie să pună investițiile și realizarea proiectelor printre obiectivele principale. Nu este suficient să avem profituri dacă nu investim în capacități noi și în modernizarea celor existente”, afirmă Bolojan.

„Pentru asta avem nevoie de management competent. Numirile trebuie făcute pe baza competenței și a rezultatelor, nu a clientelismului sau a loialităților politice”.

Noi reguli pentru fotovoltaice și prosumatori

Bolojan propune și modificarea regulilor pentru noile capacități fotovoltaice, astfel încât acestea să fie dezvoltate împreună cu soluții de stocare.

„Prosumatorii existenți trebuie stimulați să își crească autoconsumul și să investească în baterii. Avem peste 350.000 de prosumatori. Doar o treime au baterii de stocare”, arată acesta.

Printre soluțiile propuse se numără un sistem de tarifare dinamic și cofinanțarea instalării de baterii, măsuri despre care Bolojan spune că ar putea crește rapid numărul prosumatorilor care dispun de sisteme de stocare.

„Acestea sunt elementele de bază ale unui Pact pentru Energie”

În final, Ilie Bolojan propune ca toate aceste măsuri să fie reunite într-un acord politic pe termen mai lung.

„Acestea sunt elementele de bază ale unui Pact pentru Energie.

Toate aceste măsuri duc la un sistem energetic mai echilibrat, mai predictibil și mai eficient, cu costuri cât mai mici pentru cetățeni și companii”, afirmă premierul.

Bolojan subliniază că problemele sistemului energetic nu pot fi rezolvate rapid și cere continuitate indiferent de schimbările politice.

„Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an și nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul”, a încheiat Bolojan.