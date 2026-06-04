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Ion Cristoiu a anunțat o premieră politică la numirea lui Tomac ca premier: „Este primul Guvern prezidențial din istoria României post-decembristă”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu a anunțat o premieră politică la numirea lui Tomac în funcția de Premier: „Este primul Guvern prezidențial din istoria României post-decembristă”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Guvernul Tomac e primul guvern prezidențial din istoria României post-decembriste. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ca la orice lovitură de stat, dacă eșuează, e grav pentru Nicușor Dan. Prin eșec înțeleg dacă dă Tomac mandatul înapoi. În acel moment chiar este o sancțiune foarte dură pentru președinte. Dacă el asigură majoritatea și ajunge în Guvern și cade, poate să spună că l-au tras pe sfoară niște tipi. În momentul în care dai mandatul înapoi, înseamnă că tu din start ai știut că nu ai fost în stare să faci majoritate.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Guvernul Tomac e primul guvern prezidențial din istoria României post-decembriste. Acesta a început glumind că odată cu plecarea lui Tomac din PMP, Cristoiu va trebui să caute alt loc de parcare. Tot în stil ironic, acesta a spus că atitudinea românului e să vadă soarta țării din perspectiva lui. Jurnalistul a explicat că un eșec al numirii lui Tomac drept premier îl costă pe Nicușor cariera politică. Dacă Guvernul Tomac nu rezistă, Nicușor poate da vina pe orice partid. Dar dacă Tomac nu face majoritate, Nicușor Dan va avea o reală problemă politică.

„Tomac a fost șeful PMP. Și PMP-ul este vizavi de mine și aveam loc de parcare. Acuma trebuie să vorbesc cu noul șef al PMP. Asta înseamnă să fii român… Atitudine tipică românului care interpretează soarta țării din perspectiva lui, din interesul lui. Am zis că e o lovitură de stat prezidențială. Este primul guvern prezidențial din istoria României post-decembristă, nu tehnocrat. A lui Cioloș nu a fost. Ca la orice lovitură de stat, dacă eșuează, e grav pentru Nicușor Dan. Prin eșec înțeleg dacă dă Tomac mandatul înapoi. În acel moment chiar este o sancțiune foarte dură pentru președinte. Adică bă, dacă el asigură majoritatea și ajunge în Guvern și cade, poate să spună că l-au tras pe sfoară niște tipi. În momentul în care dai mandatul înapoi, înseamnă că tu din start ai știut că nu ai fost în stare să faci majoritate.”, a explicat jurnalistul. 

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