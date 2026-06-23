Petrișor Peiu comentează fondurile necondiționate pe care le pompăm în Ucraina. Ce ar trebui să facă România?

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu, senator AUR, a vorbit despre cum România ar trebui să nu mai dea atâția bani spre Ucraina și să investească în educația națională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu a vorbit despre cum România ar trebui să nu mai dea atâția bani spre Ucraina și să investească în educația națională. Acesta a început prin a spune că prioritizarea educației este primul lucru pe care trebuie să îl facem. Politicianul susține că nu trebuie să nu mai ajutăm Ucraina, ci doar să ținem întâi cont de nevoile naționale.
„Mai este un lucru important! Ar trebui să prioritizăm educația, de exemplu, înaintea Ucrainei. Adică dacă admitem că avem puțini bani la dispoziție, banii ăia trebuie să meargă în educație, orice surplus. Asta nu înseamnă că nu trebuie să recunoaștem că Rusia este un stat agresor și că a atacat Ucraina. Dar ajutorul pe care îl dăm noi Ucrainei, necondiționat, cred că ar putea fi cheltuit mai bine în educația națională. Și mai este o chestiune… Noi dăm un ajutor necondiționat. Până la urmă suntem totuși și noi un stat național. Cred că ar trebui să avem ceva mândrie în fața unui stat care nu vrea să rezolve problema religioasă a câtorva sute de mii de credincioși români.”, a explicat senatorul AUR.