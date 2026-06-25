România a ajuns să semene cu Republica Moldova. Dan Dungaciu: „Suntem în scenariu în care avem doar alegeri geopolitice și partide geopolitice”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că România a ajuns să semene cu Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu: „Astăzi, în România suntem în același scenariu în care nu există partide politice, sunt partide geopolitice. Deci nu mai există alegeri politice și geopolitice, nu există oameni politici ci geopolitici. În sensul în care alegerea pe care o faci trebuie să fie geopolitică. Dacă ești în tabăra bună, de partea bună a cordonului trebuie să fii cu Bruxelles și să-ți asumi o agendă geopolitică.”
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre faptul că România a ajuns să semene cu Republica Moldova. Acesta subliniază că în Republica Moldova nu există partide politice ci doar partide geopolitice. Geopoliticianul explică faptul că scena politică din Republica Moldova era împărțită între orientarea pro-occidentală și cea pro-estică. El subliniază că alegerile pe care le face un politician trebuie să fie geopolitice dacă vrea să fie în tabăra „bună”. Astfel, dacă faci parte din tabăra „proastă”, ești considerat un geopolitic defect. Un geopolitician care nu își asumă programul SAFE și finanțarea războiului din Ucraina, explică Dungaciu. Analistul menționează că cei validați de Bruxelles, considerați parte a taberei „bune”, sunt cei care pot forma un guvern. Sociologul afirmă că AUR este ținut deoparte.
„Ecuația de înțelegere a lumii politice din România este coordonul sanitar, ordinea, regula, că de asta sau tot… Eu când eram în Chișinău am scris acum 15-20 de ani articol despre faptul că în Republica Moldova nu există partide politice, doar partide geopolitice. Nu există alegeri politice, doar geopolitice, pentru că în Republica Moldova unii erau Estul, alții erau cu Vestul. În Vest unii erau cu România, alții erau cu… Bun, deci alegerile nu aveau legătură, să nu creadă cineva că sunt ideologii politice. Să fim serioși. Am zis: Băi, frate, așa fost în URSS, așa era în Ucraina, așa este în Republica Moldova. Că unii erau cu Estul alții erau cu Vestul, integrare europeană. Astăzi, în România suntem în același scenariu în care nu există partide politice, sunt partide geopolitice. Deci nu mai există alegeri politice și geopolitice, nu există oameni politici ci geopolitici. În sensul în care alegerea pe care o faci trebuie să fie geopolitică. Dacă ești în tabăra bună, de partea bună a cordonului trebuie să fii cu Bruxelles și să-ți asumi o agendă geopolitică. Pentru că asta e logica. Construcția europeană, federalizarea, o anumită poziție față de războiul din Ucraina. O anumită poziție față de anumite valori, ești în tabăra bună. Dacă nu ești acolo, ești în tabăra proastă. Ești geopolitic defect, pentru că nu-ți asumi SAFE-ul, nu-ți asumi finanțarea, continuarea și perpetuarea războiului din Ucraina și așa mai departe. Asta este, de fapt, tabăra. Noi, în logica asta, suntem. Cei care sunt acreditați de către Bruxelles sunt obligați să facă guvern. Să țină deoparte AUR. AUR atenție, nu ciurucuri, bucățele, să îl țină deoparte. Să se joace între ei de-a politica indiferent de ce spun cetățenii, ăia au voie să anuleze alegeri, pentru ca proiectul geopolitic să meargă.”, a declarat sociologul.