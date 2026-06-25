România a ajuns să semene cu Republica Moldova. Dan Dungaciu: „Suntem în scenariu în care avem doar alegeri geopolitice și partide geopolitice”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că România a ajuns să semene cu Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Astăzi, în România suntem în același scenariu în care nu există partide politice, sunt partide geopolitice. Deci nu mai există alegeri politice și geopolitice, nu există oameni politici ci geopolitici. În sensul în care alegerea pe care o faci trebuie să fie geopolitică. Dacă ești în tabăra bună, de partea bună a cordonului trebuie să fii cu Bruxelles și să-ți asumi o agendă geopolitică.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre faptul că România a ajuns să semene cu Republica Moldova. Acesta subliniază că în Republica Moldova nu există partide politice ci doar partide geopolitice. Geopoliticianul explică faptul că scena politică din Republica Moldova era împărțită între orientarea pro-occidentală și cea pro-estică. El subliniază că alegerile pe care le face un politician trebuie să fie geopolitice dacă vrea să fie în tabăra „bună”. Astfel, dacă faci parte din tabăra „proastă”, ești considerat un geopolitic defect. Un geopolitician care nu își asumă programul SAFE și finanțarea războiului din Ucraina, explică Dungaciu. Analistul menționează că cei validați de Bruxelles, considerați parte a taberei „bune”, sunt cei care pot forma un guvern. Sociologul afirmă că AUR este ținut deoparte.