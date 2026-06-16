Prima pagină » Emisiuni » Mihai Leonte, invitat la „Podcast cu Prioritate” #103 by ProMotor. Povești din rally-raid, ARO și motorsportul românesc

Mihai Leonte, invitat la „Podcast cu Prioritate” #103 by ProMotor. Povești din rally-raid, ARO și motorsportul românesc

Mihai Leonte, invitat la „Podcast cu Prioritate” #103 by ProMotor. Povești din rally-raid, ARO și motorsportul românesc
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marți, 16 iunie, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România episodul cu numărul 103 din seria „Podcast cu Prioritate”, un episod susținut de Vlad Cazino.

Invitatul acestei ediții este Mihai Leonte, unul dintre numele importante ale motorsportului românesc și o personalitate care și-a dedicat o mare parte din activitate dezvoltării competițiilor de rally-raid și off-road din România.

Moderat de Marius Vișan, noul episod aduce în prim-plan povestea unui om care a trăit motorsportul din multiple perspective: pilot, organizator de competiții, oficial al Federației Române de Automobilism Sportiv și promotor al disciplinei rally-raid.

Pe parcursul dialogului, Mihai Leonte povestește cum a descoperit pasiunea pentru motorsport și care au fost provocările începuturilor într-o perioadă în care competițiile de rally-raid din România erau încă la început de drum. Invitatul rememorează primele sezoane de concurs, cele mai importante lecții învățate și momentele care i-au definit parcursul sportiv.

ARO, marca care continuă să stârnească emoție în rândul pasionaților

Un capitol important al discuției este dedicat modelului ARO, una dintre mărcile care continuă să trezească nostalgie și admirație în rândul pasionaților de automobile și off-road. Mihai Leonte explică de ce vehiculele produse la Câmpulung au rămas atât de apreciate și care erau punctele forte, dar și limitele acestora.

Episodul abordează și partea mai puțin vizibilă a motorsportului. Invitatul vorbește despre cele mai dificile și periculoase situații întâlnite în competiții, despre momentele în care abandonul părea inevitabil și despre importanța echipei în probele de rally-raid, unde colaborarea dintre pilot și copilot poate face diferența dintre succes și eșec.

În partea finală a podcastului, discuția se mută către traficul de zi cu zi. Mihai Leonte explică de ce piloții de curse sunt adesea mai calmi în trafic decât șoferii obișnuiți, care sunt cele mai frecvente greșeli observate pe drumurile din România și ce ar trebui să învețe orice conducător auto după primii 10.000 de kilometri parcurși.

Episodul 103 din „Podcast cu Prioritate” va fi disponibil marți, 16 iunie, pe canalul de YouTube ProMotor România. Interviul oferă o perspectivă autentică asupra motorsportului românesc, a „fenomenului” ARO și a lecțiilor pe care experiența competițională le poate aduce în viața de zi cu zi a șoferilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Bolojan este învingător. Ion Cristoiu: „Gruparea anti-Bolojan este în minoritate în Biroul Politic”
12:00
Bolojan este învingător. Ion Cristoiu: „Gruparea anti-Bolojan este în minoritate în Biroul Politic”
ACTUALITATE Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie
09:30
Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie
ACTUALITATE Crin Antonescu: AUR nu este partid extremist! Nu s-a dovedit mai extremist decât USR
09:00
Crin Antonescu: AUR nu este partid extremist! Nu s-a dovedit mai extremist decât USR
ACTUALITATE De ce nu mai merg românii la concerte? Nicu Alifantis: „Oamenii nu mai au starea necesară să vină la un spectacol”
08:30
De ce nu mai merg românii la concerte? Nicu Alifantis: „Oamenii nu mai au starea necesară să vină la un spectacol”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: „Iranul a admis că va dilua uraniul îmbogățit. Este pentru prima dată când au recunoscut existența și distrugerea uraniului”
08:00
Valentin Stan: „Iranul a admis că va dilua uraniul îmbogățit. Este pentru prima dată când au recunoscut existența și distrugerea uraniului”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan a ieșit public și a spus Parlamentului ce să facă. Trump nu ar îndrăzni să facă la fel cu Congresul American.
07:32
Valentin Stan: Nicușor Dan a ieșit public și a spus Parlamentului ce să facă. Trump nu ar îndrăzni să facă la fel cu Congresul American.
Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă germană
Click
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Când femeia câștigă mai mult și afectează bărbatul: impactul asupra sănătății mintale și relațiilor de cuplu

Cele mai noi

Trimite acest link pe