Mihai Leonte, invitat la „Podcast cu Prioritate” #103 by ProMotor. Povești din rally-raid, ARO și motorsportul românesc

Marți, 16 iunie, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România episodul cu numărul 103 din seria „Podcast cu Prioritate”, un episod susținut de Vlad Cazino.

Invitatul acestei ediții este Mihai Leonte, unul dintre numele importante ale motorsportului românesc și o personalitate care și-a dedicat o mare parte din activitate dezvoltării competițiilor de rally-raid și off-road din România.

Moderat de Marius Vișan, noul episod aduce în prim-plan povestea unui om care a trăit motorsportul din multiple perspective: pilot, organizator de competiții, oficial al Federației Române de Automobilism Sportiv și promotor al disciplinei rally-raid.

Pe parcursul dialogului, Mihai Leonte povestește cum a descoperit pasiunea pentru motorsport și care au fost provocările începuturilor într-o perioadă în care competițiile de rally-raid din România erau încă la început de drum. Invitatul rememorează primele sezoane de concurs, cele mai importante lecții învățate și momentele care i-au definit parcursul sportiv.

ARO, marca care continuă să stârnească emoție în rândul pasionaților

Un capitol important al discuției este dedicat modelului ARO, una dintre mărcile care continuă să trezească nostalgie și admirație în rândul pasionaților de automobile și off-road. Mihai Leonte explică de ce vehiculele produse la Câmpulung au rămas atât de apreciate și care erau punctele forte, dar și limitele acestora.

Episodul abordează și partea mai puțin vizibilă a motorsportului. Invitatul vorbește despre cele mai dificile și periculoase situații întâlnite în competiții, despre momentele în care abandonul părea inevitabil și despre importanța echipei în probele de rally-raid, unde colaborarea dintre pilot și copilot poate face diferența dintre succes și eșec.

În partea finală a podcastului , discuția se mută către traficul de zi cu zi. Mihai Leonte explică de ce piloții de curse sunt adesea mai calmi în trafic decât șoferii obișnuiți, care sunt cele mai frecvente greșeli observate pe drumurile din România și ce ar trebui să învețe orice conducător auto după primii 10.000 de kilometri parcurși.

Episodul 103 din „Podcast cu Prioritate” va fi disponibil marți, 16 iunie, pe canalul de YouTube ProMotor România. Interviul oferă o perspectivă autentică asupra motorsportului românesc, a „fenomenului” ARO și a lecțiilor pe care experiența competițională le poate aduce în viața de zi cu zi a șoferilor.