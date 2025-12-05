Prima pagină » Actualitate » Imagini incredibile. Un Mercedes zboară peste un sens giratoriu în Oradea. Unde a aterizat și ce a pățit șoferul

Imagini incredibile. Un Mercedes zboară peste un sens giratoriu în Oradea. Unde a aterizat și ce a pățit șoferul

Rene Pârșan
05 dec. 2025, 10:51, Actualitate

Incredibil, un șofer aflat la volanul unui Mercedes a zburat, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în intersecție. A „parcat” apoi în siguranță pe spațiul verde al unei benzinării. Conducătorul auto nu era nici beat, nici drogat și a aterizat în viață.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care mașina a pătruns în intersecție și modul spectaculos în care zboară peste tot ce este în jur. Practic, din imagini se vede că șoferul Mercedesului rula cu o viteză mult peste limita legală, taie pur și simplu sensul giratoriu mușcă bordura și se ridică de pe carosabil ca un avion, deasupra a două mașini care se pregăteau să intre regulamentar în intersecție.

Ulterior, autoturismul aterizează brutal, se lovește de un gard și se oprește pe spațiul verde al unei stații de carburanți din apropiere.

Potrivit presei locale, șoferul, un bărbat de 55 de ani, a rămas încarcerat, fiind scos din autoturism de salvatorii de la ISU Bihor.

El a suferit doar traumatisme ușoare și medii, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare, dar nu a rămas internat. Supus testărilor, a rezultat că nu a consumat nici alcool, nici droguri, accidentul fiind pus pe seama unei crize de diabet, care i-a anihilat orice reacție la volan.

