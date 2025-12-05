Imagini incredibile. Un Mercedes zboară peste un sens giratoriu în Oradea. Unde a aterizat și ce a pățit șoferul

Ulterior, autoturismul aterizează brutal, se lovește de un gard și se oprește pe spațiul verde al unei stații de carburanți din apropiere.

Potrivit presei locale, șoferul, un bărbat de 55 de ani, a rămas încarcerat, fiind scos din autoturism de salvatorii de la ISU Bihor.

El a suferit doar traumatisme ușoare și medii, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare, dar nu a rămas internat. Supus testărilor, a rezultat că nu a consumat nici alcool, nici droguri, accidentul fiind pus pe seama unei crize de diabet, care i-a anihilat orice reacție la volan.

