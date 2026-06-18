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Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale

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Bucureștiul a intrat, de mai mult timp, în „era șantierelor”. Se lucrează la rețeaua de termoficare, se scot vechile linii de tramvai pentru a fi înlocuite cu unele noi. Se asfaltează și se reasfaltează. Lucrările la infrastructura Capitalei sunt desfășurate simultan în mai multe zone ale orașului. În astfel de condiții, dificultățile din trafic sunt amplificate proporțional.

Unii șoferi, însă, vor să fie mai inspirați decât alții. Încearcă să ajungă cât mai repede la destinația dorită, uită subit regulile de circulație și, în consecință, apelează la trucuri. Numai că, în ultimă instanță, toate aceste trucuri se întorc împotriva lor. Un astfel de caz a devenit viral.

  • Zilele trecute, un bucureștean aflat la volanul unui Logan de culoare albă a încercat să „fenteze” traficul infernal.
  • A încălcat regulile de circulație și a intrat pe linia de tramvai.

Numai că, în zona respectivă, tocmai fusese turnat asfalt proaspăt, iar „lupta” s-a dovedit a fi inegală.

După câțiva metri, Loganul s-a împotmolit

Abia parcursese câțiva metri pe linia de tramvai când au început să apară problemele. Se spune că graba strică treaba, iar bucureșteanul aflat la volanului Loganului a aflat pe „cauciucurile” sale cum este transpusă sintagma în realitate.

Nu a văzut că abia se turnase asfalt în zona respectivă, iar apăsarea pedalei de accelerație nu l-a ajutat.

„Nu se pot comporta ca în junglă fără să pățească absolut nimic”

Imaginile postate pe Tik Tok și pe canalul de Instagram @bucuresti  – video realizat de @geeocox – au devenit, firește, virale, iar internauții s-au amuzat de întreaga situație.

Unii, însă, au insistat și asupra faptului că șoferul grăbit a încălcat legea. Au propus să fie amendat drastică, să aibă perrmisul suspendat sau chiar să-i fie confiscată mașina.

„Șantierul ăla în gestiune ar trebui să îl dea liniștit pe șofer în judecată și să îi ceară despăgubiri pentru toate prejudiciile pe care și le poate imagina avocatul care scrie cererea de chemare în judecată. Chit că nu le primește, chit că șoferul o fi vreun pârlit care nu poate fi executat silit, chit că durează litigiul și costă mai mult decât produce, parcă ar merita doar ca să învețe (…) astea că există consecințe și că nu se pot comporta ca în junglă fără să pățească absolut nimic”, a scris unul dintre cei care a urmărit imaginile.

De ce s-a transformat Capitala într-un mare șantier? Ciucu: „Câțiva ani de șantiere”

Șantierele deschise simultan în foarte multe zone ale Capitalei pun la grea încercare răbdarea bucureștenilor. Ciprian Ciucu – primarul general al Capitalei – a încercat să explice faptul că toate aceste șantiere sunt necesare.

Au fost acumulate întârzieri în multe proiecte de infrastructură, iar deschiderea simultană a șantierelor ar fi soluția pentru a nu fi pierdute finanțări.

În același timp, Ciprian Ciucu a precizat că este nevoie de mai mulți ani pentru a fi încheiate astfel de lucruri. În consecință, bucureștenii trebuie să fie cu răbdarea la purtător. Sau la volan, dacă ținem cont de experiența trăită de șoferul care a vrut să circule pe unde nu-i permitea legea.

„De ce sunt atât de multe şantiere deschise în acelaşi timp în Bucureşti? Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual”, a spus primarul Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook. 

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