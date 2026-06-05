Complexul Ciric din Iași a fost mistuit de foc. Care a fost cauza incendiului

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, la un complex de agrement şi alimentaţie publică de pe Şoseaua Ciric, din municipiul Iaşi. Din informaţiile de până acum, nu au fost înregistrate victime. Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat.

Incendiul a fost localizat de către forțele de intervenție, iar în aceste momente se acționează pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative ale evenimentului.

Afacerea Zapodeanu-Nelu Anea

Milionarul ieșean Ioan Zapodeanu, cu multiple investiții în domeniul imobiliar, a devenit proprietarul Complexului Hotelier Ciric. Suma pe care a plătit-o omul de afaceri fostului proprietar, Nelu Anea, se ridică la 1,2 milioane de euro. Cei doi „au bătut palma” în luna decembrie 2019, acordul semnat între cele două părți implicând achitarea sumei în tranșe. Tranzacția s-a finalizat în luna decembrie a anului 2020. Informația a fost confirmată atât de Nelu Anea, cât și de Ioan Zapodeanu.

Corturi, baruri, o scenă deschisă s-au făcut scrum

În urma evaluării efectuate la fața locului, suprafața totală afectată este de aproximativ 1.000 mp, fiind cuprinse de flăcări mai multe construcții și amenajări specifice unui complex de agrement, respectiv corturi, baruri, o scenă deschisă și elemente decorative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„În urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, pompierii militari ieşeni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu produs în zona Tiki Village, situată pe Şoseaua Ciric, în municipiul Iaşi. La locul evenimentului au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, respectiv patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), o autospecială pentru intervenţii şi salvări de la înălţime (ASII) şi o autospecială de descarcerare (AID), încadrate cu echipajele aferente”, precizează ISU Iaşi.

Recomadarea autorului: Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens