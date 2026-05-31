Prima pagină » Actualitate » Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens

Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens

Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens
FOTO - Caracter ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un incendiu de proporții a izbucnit la un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările s-au extins rapid la două magazii aflate în apropiere, iar autoritățile au intervenit cu numeroase echipaje pentru limitarea și stingerea focului.

Flăcările au cuprins restaurantul și două anexe

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 04:00, la o terasă situată în zona Colentina. Potrivit primelor informații, în momentul izbucnirii focului nu se aflau persoane în interiorul restaurantului.

Flăcările s-au propagat rapid și au afectat o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cuprinzând și două magazii din apropiere.

Șapte persoane au fost evacuate

Din cauza fumului dens degajat de incendiu, autoritățile au decis evacuarea a șapte persoane dintr-un bloc aflat în vecinătatea restaurantului.

O persoană despre care martorii spun că ar fi proprietarul localului a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital, potrivit Observator.

Pentru stingerea incendiului au intervenit 11 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de salvare de la înălțime, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Traficul în zonă a fost afectat temporar pe durata intervenției, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Olanda a dislocat militari şi18 aeronave F16 în Baza Aeriană 86 Borcea, care „întăresc prezența aliată constantă în România”
09:55
Olanda a dislocat militari şi18 aeronave F16 în Baza Aeriană 86 Borcea, care „întăresc prezența aliată constantă în România”
SĂRBĂTOARE Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
09:21
Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
09:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
BANI Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
09:00
Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
ACTUALITATE 31 Mai, calendarul zilei: Clint Eastwood împlinește 96 de ani, Brooke Shields 61. Ziua mondială fără tutun
07:15
31 Mai, calendarul zilei: Clint Eastwood împlinește 96 de ani, Brooke Shields 61. Ziua mondială fără tutun
ANALIZĂ Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă
06:00
Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă
Mediafax
Economia Rusiei, tot mai afectată de sancțiuni. Marile companii intră într-un „colaps gestionat”
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Filosoful aproape uitat care a prezis atomii cu 2.500 de ani înaintea fizicii moderne
CONTROVERSĂ Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
09:53
Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
SPORT Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
09:46
Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
CONTROVERSĂ Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
09:00
Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
EXTERNE Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi
08:00
Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi
TURISM Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită
07:00
Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită
FOTO Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură
07:00
Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură

Cele mai noi

Trimite acest link pe