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Greu de ucis. Un urs a rănit grav un vânător şi un paznic de vânătoare în Harghita înainte de a fi lichidat

Greu de ucis. Un urs a rănit grav un vânător şi un paznic de vânătoare în Harghita înainte de a fi lichidat
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Un vânător şi un paznic de vânătoare, membri ai unei echipe de intervenţie, au fost răniţi de un urs miercuri seara, în zona localităţii Caşinu Nou, Harghita, în timpul unei acţiuni desfăşurate pentru alungarea sa. Animalul atacase luni două persoane, potrivit unei informări publicate pe Facebook de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, transmite Agerpres.

Acesta a explicat, într-o înregistrare video, că în timpul acţiunii ursul a devenit agresiv şi a fost împuşcat, însă focul de armă nu l-a oprit, animalul fiind doar rănit.

Pe urmele jivinei

Echipa de intervenţie a continuat căutarea lui, considerând că un urs rănit poate reprezenta un pericol şi mai mare pentru oameni. Ulterior, animalul a atacat din nou, rănind doi dintre participanţii la intervenţie, menţionează sursa citată.

În cele din urmă, ursul a fost ucis.

„Miercuri, primarul comunei a organizat personal o acţiune de intervenţie, împreună cu vânătorii, medicul veterinar şi pădurarul. O echipă exemplară, care şi-a asumat riscul pentru a proteja oamenii. În timpul acţiunii, ursul a atacat din nou. Doi membri ai echipei au fost răniţi grav.

Medicul veterinar şi-a pus corpul în faţa animalului ca să îi protejeze. Ursul a fost în cele din urmă împuşcat. Acesta este primul urs împuşcat din 2025 după un atac asupra oamenilor”, se arată în postarea de pe Facebook.

Împușcat ca la carte

Borboly a mai arătat că echipa de intervenţie a fost constituită conform legislaţiei în vigoare.

Primarul comunei Plăieşii de Jos, de care aparţine localitatea Caşinu Nou, András Tamás, a precizat, pentru Agerpres, că după atacul de luni al ursului, când doi oameni au fost răniţi, s-a constituit echipa de intervenţie care a participat marţi la o acţiune de alungare, fără să se fi înregistrat incidente.

Miercuri seara, echipa de intervenţie a fost din nou alertată, după ce s-a primit un apel de la o stână din zonă că ursul se află în apropiere.

„Seara trecută am primit un apel de la stână că ursul stă lângă ei şi, cu aceeaşi echipă, am mers la faţa locului”, a afirmat primarul.

Ursul era foarte nervos

Acesta a precizat că incidentul s-a produs între orele 21:00 şi 21:30 şi că ursul era foarte agresiv.

Cele două persoane rănite sunt un vânător şi un paznic de vânătoare, a mai spus edilul.

„Ne-am speriat foarte tare, sincer spun. A fost groaznic”, a declarat András Tamás.

Primarul a subliniat că în zonă se află numeroase stâne familiale, unde inclusiv copiii participă la activităţile gospodăreşti şi era nevoie de intervenţia imediată.

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