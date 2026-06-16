Un nou atac al ursului în deja celebra comună Arefu-Argeș. Încă o turistă străină a fost atacată de jivină

Un nou atac al usului în deja celebra comună Arefu-Argeș. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în comuna Arefu pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste germane, în vârstă de aproximativ 31 de ani. Din primele informații, a fost mușcată de urs în zona antebrațului stâng. Victima este conștientă.
Paramedicii SMURD au evaluat pacienta și au început transportul acesteia la spital.
În zonă, s-a transmis mesaj Ro-Alert.
Pentru evitarea unor evenimente nedorite, venim în sprijinul populației cu un set de recomandări:
Atacul a avut loc la puțin timp după ce Regina Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis că un urs a fost împușcat pe Transfăgărășan, după ce un turist elvețian a fost atacat. Incidentul a avut loc în cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, în apropierea Barajului Vidraru, din aceeași zonă.
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