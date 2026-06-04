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Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate

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Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate. Ploaia puternică de sâmbătă seară, care s-a abătut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe străzi, în unele zone fiind necesară intervenția echipelor de la Apa Nova. În București s-au înregistrat și copaci căzuți în urma furtunii

Reprezentanții ISU București-Ilfov anunță că au avut mai multe intervenții în urma furtunii de sâmbătă noapte și că s-au înregistrat copaci căzuți și mașini avariate.

„Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, pâna la ora 23:30 (sâmbătă – n.r.), ISU B-IF a gestionat 14 intervenții în municipiul București, pentru îndepărtarea a 4 copaci cazuți, 4 străzi și 6 imobile inundate. Au fost avariate 4 autoturisme”, a transmis ISU București-Ilfov.

Potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov, s-au semnalat inundații pe Bd. Biruinței (zona Pantelimon), Bd. Metalurgiei, în zona IKEA, unde a fost nevoie de intervenția Apa Nova. De asemenea, au fost raportați copaci căzuți pe strada Oltului și pe strada Popa Nan. Și în zona Lieaznu au fost străzi inundate, după se vede din imagini postate de locuitorii din zonă.

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