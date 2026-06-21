Un alt urs a fost împușcat la Avrig. Jivina a dat iama într-o gospodărie și a mâncat 20 de găini

Primăria Avrig anunță împușcarea unui urs care a dat iama, sâmbătă, într-o gospodărie de pe Valea Avrigului, unde a ucis 20 de găini.

Prezența ursului a fost anunțată prin numărul unic de urgență 112, iar echipa de intervenție a reacționat rapid. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a emis un mesaj Ro-Alert cu privire la prezența sa, publică Turnul Sfatului.

„Potrivit sesizării, animalul sălbatic a pătruns în gospodărie, unde a mâncat aproximativ 20 de găini, fiind încă prezent în incinta proprietății la momentul intervenției. La fața locului, echipa formată din reprezentanți ai Primăriei Orașului Avrig, ai gestionarului fondului cinegetic și ai Poliției Locale Avrig a constatat că ursul nu s-a retras din gospodărie și continua să reprezinte un pericol pentru siguranța persoanelor și a bunurilor”, transmit reprezentanții administrației din Avrig.

Ursul a fost executat la locul faptei

Aceștia au luat rapid decizia de împușcare a ursului. „Având în vedere riscul real și iminent constatat la fața locului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, s-a dispus și s-a aplicat măsura de intervenție constând în extragerea exemplarului de urs prin împușcare”, mai arată sursa citată.

Viceprimarul Avrigului, Ciprian Stoișor, arată că împușcarea ursului a fost o decizie luată pentru siguranța oamenilor din zonă.

„Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate pentru autoritățile locale, iar toate măsurile adoptate în astfel de situații sunt luate cu respectarea strictă a cadrului legal și în baza evaluării riscurilor existente la momentul intervenției”, transmite Ciprian Stoișor.