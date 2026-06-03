Primul Boeing 737 MAX din flota Tarom va fi botezat „Mircea Lucescu”

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13:20
Compania TAROM a încheiat miercuri, 3 iunie 2026, protocolul de utilizare a numelui lui Mircea Lucescu pentru denumirea primului avion modern care înnoiește flota companiei de stat.
Avionul Boeing 737 MAX este cel mai performant din dotarea TAROM. El va primi astfel numele antrenorului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a dus o echipă românească în semifinalele cupelor europene.
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