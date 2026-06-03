Primul Boeing 737 MAX din flota Tarom va fi botezat „Mircea Lucescu”

Primul avion Boeing 737 MAX care înnoiește flota TAROM va fi botezat „Mircea Lucescu”. Monstrul va purta numele celui mai titrat antrenor de fotbal din istoria României. Și unul dintre cei mai respectați tehnicieni europeni ai ultimelor decenii.

Compania TAROM a încheiat miercuri, 3 iunie 2026, protocolul de utilizare a numelui lui Mircea Lucescu pentru denumirea primului avion modern care înnoiește flota companiei de stat.