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Primul Boeing 737 MAX din flota Tarom va fi botezat „Mircea Lucescu”

Primul Boeing 737 MAX din flota Tarom va fi botezat
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Primul avion Boeing 737 MAX care înnoiește flota TAROM va fi botezat „Mircea Lucescu”. Monstrul va purta numele celui mai titrat antrenor de fotbal din istoria României.  Și unul dintre cei mai respectați tehnicieni europeni ai ultimelor decenii.
Compania TAROM a încheiat miercuri, 3 iunie 2026, protocolul de utilizare a numelui lui Mircea Lucescu pentru denumirea primului avion modern care înnoiește flota companiei de stat.

Avionul Boeing 737 MAX este cel mai performant din dotarea TAROM. El va primi astfel numele antrenorului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a dus o echipă românească în semifinalele cupelor europene.

Recomandarea autorului: Două avioane de ultimă generație întră flota TAROM. Compania de stat semnează un contract de leasing pentru două Boeing 737 MAX 8

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