Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”

Un urs s-a cazat într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, vineri seara. Conform angajaților, este un client fidel. Nu este prima oară când Martinel optează pentru serviciile Ana Hotel. Din imagini se vede că nu pare timorat, doar un pic rătăcit. Altfel, știe cum deschide o ușă cu clanță! Ursul, din declarațiile angajaților a intrat, ca orice turist, pe ușă.

Dar, mai simpatic a fost răspunsul celor de la 112, dacă este adevărat: „Un urs în hotel nu este o urgență”.

„A fost și la noi aseară, din nou. A intrat iar în hotel. A sunat colegul la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență și să nu mai sune la ei. Și că trebuie anunțată Poliția din Poiana Brașov”, au relatat angajații.

Angajații au păzit turiștii cu plată

Aceștia susțin că, în lipsa unei intervenții rapide, personalul hotelului a fost nevoit să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii și colegii.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au mai spus aceștia, potrivit informațiilor apărute pe pagina de facebook Brașov Știri. „Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au transmis ospitalieri.

Din fericire, nu au fost raportate altercații între turiști și urs, nici pagube.

