Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație

O circulară trimisă de Direcția Hidrografică Maritimă către mai multe instituții arată că „întreaga zonă litorală a litoralului românesc este periculoasă pentru navigație”. Gândul a consultat documentul șu publică detaliile. De precizat că circulara este o atenționare și nu are caracter obligatoriu.

Litoralul românesc, periculos pentru navigație

„Începând cu data publicării prezentului aviz, întreaga zonă a litoralului românesc este periculoasă pentru navigație datorită posibilității prezenței USV-urilor”, este mesajul transmis de instituție către Autoritatea Navală Română, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Garda de Coastă și Serviciul de Dirjare a Traficului Marin.

Avertizarea vine după ce o dronă maritimă s-a autodetonat, vineri dimineața, în Portul Constanța, la dana 78, situată în apropierea terminalului Oil Terminal și a unei dane destinate încărcării gazelor. Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat că este vorba despre o dronă „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”. Ulterior, s-a aflat că aceasta face parte dintr-un grup de cinci drone care aparțin Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Autoritățile române au activat Planul Roșu de Intervenție pe litoral și au evacuat peste 1100 de persoane, în timp ce celelalte drone erau căutate cu două elicoptere. De asemenea, au circulat informații contradictorii cu privire la riscul ca aceste drone să explodeze.

”Pana la aceasta ora, situatia persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezinta astfel: 300 persoane de pe plaja Costinesti, 50 persoane evacuate de pe plaja Tuzla si 355 persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia – cordonul Saturn Venus, Cap Aurora. Rutele de acces către plaje au fost blocate de Politia Locala”, a transmis ISU Constanța vineri, în jurul prânzului.

Forțele Navale ale Ucrainei au recunoscut că au pierdut controlul dronelor

Instituția a transmis, la câteva ore după explozie, că „una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale sale „și-a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României”.

„În timpul executării unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei și-a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României.

Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au furnizat informațiile necesare Forțelor Navale ale României, în scopul prevenirii unor eventuale pierderi în rândul populației civile”, este mesajul instituției.

România a semnalat 28 de incursiuni ale unor drone rusești în spațiul său aerian

Drona s-a autodetonat vineri, fără a provoca victime, a anunțat Ministerul Apărării din România într-un comunicat. Portul Constanța a fost evacuat. Presa locală a relatat că mai multe containere din port au fost avariate în urma exploziei.

România a semnalat 28 de incursiuni în spațiul său aerian ale unor drone rusești de când Moscova a început să atace porturile ucrainene de pe Dunăre, a declarat Ministerul Apărării. Reamintim că, pe data de 29 mai, în urmă cu numai o săptămână, o dronă rusească s-a prăbușit, pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.