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Ce au descoperit polițiștii care le-au interogat pe prostituatele clanului Pian. Fetele au fost puse în fața faptului împlinit

Ce au descoperit polițiștii care le-au interogat pe prostituatele clanului Pian. Fetele au fost puse în fața faptului împlinit
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Fetele care ar fi fost exploatate sexual de fratele și fiul lui Emi Pian, au povestit polițiștilor cum au ajuns să se prostitueze pentru liderii temutului clan bucureștean. Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că unele dintre ele nici măcar nu-și dădeau seama că sunt victimele traficului de persoane.

Vasile Duduianu, zis Grațian Pian (fratele lui Emi Pian), Gabriel Cristian Duduianu, alias „Aly Pian” (fiul lui Emi Pian – ucis în urmă cu şase ani în timpul unei partide de barbut) și doi apropiați ai clanului, Richard Grecu și Armando Grigore, au fost reținuți, marți, într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism instrumentat de polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente (SGIV).

Emi Pian și fiul lui, Aly

Fetele erau recrutate prin metoda loverboy

Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi recrutat şi exploatat sexual în Germania şi Ţările de jos patru femei.

„În urma extinderii cercetărilor efectuate în cauză, din materialul probator administrat a reieşit faptul că, în intervalul cuprins între anul 2024 şi luna iulie 2025, patru inculpaţi au recrutat şi ulterior au exploatat sexual patru persoane vătămate.

Prin inducere în eroare, tehnici manipulative şi acte de violenţă, victimele au fost determinate şi li s-a înlesnit practicarea prostituţiei, în folosul inculpaţilor, în diverse locaţii din Germania şi Ţările de Jos”, a anunțat Poliţia Capitalei.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că una dintre ocupațiile principale ale liderilor clanului Pian era proxenetismul.

Sursele citate au precizat că, inițial, autoritățile s-au autosesizat și au adus presupusele victime la sediul Poliției. Așa ar fi aflat polițiștii că fetele erau recrutate prin metoda loverboy. Este vorba despre tinere provenite din medii defavorizate, care se ocupau cu prostituția încă dinainte să intre în legătură cu membrii clanului Pian.

Proxeneții încasau toți banii

Acestea știau de la început despre cine este vorba și ar fi acceptat să lucreze pentru liderii interlopi din Sectorul 5, deoarece doreau să se bucure de protecția lor.

În acest context, spun surse judiciare, fetele nu ar fi realizat că sunt traficate. Totuși, proxeneții le luau toți banii câștigați, le returnau o cotă-parte și le mutau prin Europa în funcție de sezon.

De exemplu, vara le duceau în Spania, la plajă, în timp ce iarna le duceau în Austria, unde turiștii veneau să schieze. În cazul în care fetele încercau să se opună, erau amenințate și uneori chiar bătute.

În timpul audierilor, niciunul dintre membrii clanului Pian nu ar fi dat declarații în fața anchetatorilor.

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