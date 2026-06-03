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Cum a scăpat de la școala de corecție elevul premiant care și-a înjunghiat profesoara de japoneză

Cum a scăpat de la școala de corecție elevul premiant care și-a înjunghiat profesoara de japoneză
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Elevul premiant de la Colegiul Național „Ion Creangă” din București, condamnat la cinci ani de detenție într-un penitenciar pentru minori, după ce și-a înjunghiat profesoara de limba japoneză, a reușit să scape de la școala de corecție. Totuși, băiatul rămâne în atenția Poliției.

Ediz Yeniatakan avea 16 ani când, în luna aprilie a anului 2023 a rănit-o la gât, cu un briceag, pe profesoara de japoneză, atunci în vârstă de de 26 de ani. Incidentul s-a produs după ce profesoara a anunţat pe neaşteptate un test.

Când a ajuns în dreptul băncii adolescentului, acesta a scos cuţitul din rucsac şi a lovit-o în zona gâtului. Profesoara a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, unde s-a constatat că rana nu i-a pus viața în pericol.

Yeniatakan a fost refuzat de licee

Până să fie condamnat definitiv, Yeniatakan a stat în arest la domiciliu. Cu toate că avea dreptul să-și continue studiile, ar fi fost respins de toate liceele la care ar fi făcut cerere.

În luna iunie a anului 2024, Ediz Yeniatakan a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la șapte ani de detenție într-un centru de reeducare.

Avocatul angajat de familia băiatului a atacat sentința, iar, la data de 14 ianuarie 2025, magistrații Curții de Apel București l-au condamnat definitiv la 5 ani de internare într-un centru de detenție pentru minori și să plătească profesoarei de japoneză daune morale în valoare de 20.000 de euro.

A executat numai 14 luni de detenție

Transportat la Centrul de Detenție Brăila-Tichilești, fostul elev premiant al Licelului „Ion Creangă” din București a intrat în mediul violent specific caselor de corecție.

Cum perioada de arest la domiciliu se consideră, conform legii, perioadă executată din pedeapsa cu închisoarea, Ediz Yeniatakan a stat la Tichilești numai 14 luni. La data de 27 februarie 2026, instanța Tribunalului Brăila a decis ca tânărul să fie eliberat.

Totuși, magistrații au impus și un set de condiții. Pentru a rămâne liber, până la data de 3 aprilie 2028, când îi expiră pedeapsa, condamnatul trebuie să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională și să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În același timp, rămâne și în atenția Poliției.

Judecătorii i-au atras atenția că, „dacă nu respectă, cu rea-credinţă, obligaţiile impuse, instanța revine asupra liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenţie.

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