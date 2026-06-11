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Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș

Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
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În 1958, în timpul filmărilor pentru „The Barbarian and the Geisha”, celebrul actor John Wayne, eroul filmelor americane cu cowboy, s-a trezit pus în situația de a deveni salvator în viața reală.

Filmul „The Barbarian and the Geisha”, regizat de legendarul John Huston, era deja afectat de certurile și tensiunea dintre acesta și starul John Wayne, scrie faroutmagazine.co.uk.

Conflictul celor două personalități a trecut însă în planul doi, după ce un accident la filmări a cauzat o situație foarte gravă.

O scenă din film presupunea distrugerea unui sat afectat de holeră. În aceste secvențe, o barcă în flăcări, plină cu „cadavre”, ar fi trebuit să fie lansată în apă.

Din păcate, frânghia ambarcațiunii s-a rupt și – din cauza vântului – „bila de foc” s-a lovit de bărcile unor pescari din zonă.

Câteva bărci ale localnicilor au luat foc și au explodat mai multe rezervoare, iar în urma accidentului mai multe persoane au fost rănite și comunitatea de pescari s-a înfuriat foarte tare.

Accidentul i-a mâniat pe săteni, care și-au văzut agoniseala distrusă de acțiunile echipei de filmare. A izbucnit o revoltă și localnicii au vrut să-i agreseze pe angajații lui Huston.

Potrivit poveștilor din „John Wayne: The Man Behind the Myth”, biografia actorului scrisă de Michael Munn, Wayne s-a implicat personal pentru aplanarea conflictului.

Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958

Actorul a fugit direct la debarcader, le-a făcut semn oamenilor să nu se bată și a vorbit direct mulțimii.

Starul a afirmată că mulți dintre localnici l-au recunoscut și l-au ascultat. Actorul le-a promis că, dacă va fi nevoie, îi va despăgubi personal pe pescarii afectați de accidentul de la filmări.

Combinația dintre intervenția „cowboy-ului” Wayne și promisiunea unui ajutor financiar a dus la „dezamorsarea” scandalului.

Nu se cunoaște exact dacă povestea cu Wayne este întrutotul adevărată, deoarece a devenit o pagină din „folclorul” de la Hollwood.

Totuși, un lucru este cert: a reușit să-l portretizeze pe John Wayne drept un bărbat care a prevenit o revoltă sângeroasă, în timpul filmărilor la una din cele mai haotice producții din cariera sa.

Sursa foto: Capturi YouTube

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