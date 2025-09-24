Prima pagină » Economic » Digitalia » Tehnologie » Funcție importantă introdusă de WhatsApp. Pentru utilizatorii de iPhone, noua funcționalitate este cu mult mai dezvoltată

24 sept. 2025, 10:18, Tehnologie
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, grație celei mai noi facilități introduse de aplicația deținută de Meta.

Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să țină apăsat pe acesta până apare meniul contextual și să aleagă opțiunea de Translate de acolo, urmată de selectarea limbii în care se va face traducerea.

WhatsApp a introdus o funcție nouă

Traducerea se face local, pentru a proteja intimitatea utilizatorilor, spune producătorul, care ține să menționeze că mesajele rămân criptate.

În funcție de platformă, noua funcționalitate are anumite particularități. Pe iPhone, spre exemplu, traducerea se poate face în mai multe limbi, asta pentru că este folosit sistemul de traducere al sistemului de operare.

Pe Android se poate traduce în mai puține limbi, dar, în schimb, există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat.

Pe niciuna din cele două platforme nu există suport pentru traducerile în limba română.

Traducerea va fi disponibilă în chat-uri individuale, grupuri de discuții și canale, dar numai pe Android şi iPhone.

iOS a trecut la versiunea 26

În urmă cu aproape o săptămână, utilizatorii de iPhone au putut trece la versiunea iOS 26. Noul sistem de operare aduce două schimbări importante. În primul rând, renunță la vechea convenție de numerotare, care număra anii de la lansarea primului iPhone.

Anul acesta trebuia să se lanseze iOS 19, dar în locul său a venit versiunea cu numărul 26, care este aliniată la anul calendaristic 2026. Cea de-a doua schimbare este însă una de nivel vizual, Apple adăugând ceea ce numește Liquid Glass, un efect de transparență atent animat, care va oferi un nou mod prin care vom interacționa cu dispozitivele noastre.

Printre noutăți se numără:

  • Aplicațiile Photos și Phone – reproiectate pentru a fi mai intuitive și mai ușor de folosit.

  • Messages – suport pentru fundaluri personalizate în conversațiile de grup și posibilitatea de a organiza sondaje.

  • Games app – o aplicație dedicată jocurilor mobile, cu secțiune specială pentru Apple Arcade și clasamente pentru prieteni.

