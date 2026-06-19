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Când intră pensiile în iulie 2026. Anunț pentru pensionarii care primesc banii pe card

Când intră pensiile în iulie 2026. Anunț pentru pensionarii care primesc banii pe card
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Când intră pensiile în iulie 2026. Anunț pentru pensionarii care primesc banii pe card.

Pensionarii care primesc banii pe card ar putea primi pensiile mai repede în iulie 2026.

Calendarul obișnuit prevede virarea sumelor în jurul datei de 12 a fiecărei luni, dar programul plăților poate fi ajustat în funcție de zilele lucrătoare și de procedurile bancare.

De asemenea, cei care iau banii prin Poșta Română au primit informația că distribuirea banilor va continua conform programului standard.

Când intră pensiile în iulie 2026

În mod obișnuit, pensionarii care au ales să primească banii în contul bancar primesc banii în jurul datei de 12 a lunii.

Pentru iulie 2026, există însă șansa să fie transmiși mai devreme, în jur de 10 iulie. Totul depinde de programul zilelor lucrătoare.

Chiar și în cazul acelor transferuri care sunt inițiate în aceeași zi, momentul în care sumele devin disponibile poate varia de la o bancă la alta.

În timp ce unele bănci procesează rapid plățile, altele pot înregistra banii în cont cu întârziere.

Ce trebuie să știe pensionarii

Astfel, pensionarilor li se recomandă să verifice conturile în perioada anunțată pentru efectuarea plăților și să urmărească eventualele notificări transmise de banca la care își primesc pensia.

Pentru pensionarii care aleg să primească pensia în numerar, prin intermediul Poștei Române, procedura nu se modifică.

Distribuirea sumelor începe, de obicei, în primele zile ale lunii și poate continua până în jurul datei de 15, în funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal și de traseele poștașilor.

Chiar dacă pensionarii care primesc banii pe card ar putea avea acces la sume mai devreme, cei care primesc pensia la domiciliu vor primi banii conform calendarului obișnuit.

Ce poate provoca întârzieri la plata pensiilor

Autoritățile avertizează că plățile pot fi întârziate din motive independente de Casa Națională de Pensii: zile nelucrătoare, perioade aglomerate sau proceduri interne ale băncilor.

Dincolo de calendarul plăților, pensionarii trebuie să fie cu ochii pe eventualele modificări privind CASS. Actualmente, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei pe lună plătesc o contribuție de 10% aplicată doar sumei care depășește acest prag.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția reținută este de 100 de lei, iar pentru o pensie de 5.000 de lei ajunge la 200 de lei.

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