Poștăriță din județul Constanța, condamnată la închisoare cu suspendare după ce a falsificat 24 de mandate de plată și a furat 45.000 de lei

O fostă poștăriță din comuna Cumpăna, județul Constanța, a fost condamnată în primă instanță la închisoare cu suspendare după ce a falsificat semnături pe 24 de mandate de plată, însușindu-și peste 45.000 de lei din pensii și alocații. Cazul este acum pe rolul Curții de Apel Constanța.

O poștăriță a falsificat 24 de mandate de plată

Cazul a ieșit la iveală în februarie 2023, după ce mai mulți pensionari din Cumpăna au semnalat că nu și-au primit banii. Unul dintre beneficiari a depus o reclamație la oficiul poștal, acuzând că pensia nu i-a fost livrată.

În urma verificărilor interne, autoritățile au descoperit că în sistem apărea că plata fusese deja efectuată. Investigațiile au arătat că, în perioada 1-20 februarie 2023, factorul poștal ar fi falsificat 24 de mandate de plată.

Potrivit anchetei, femeia ridica banii de la oficiul poștal, îi folosea în interes personal, apoi completa documentele cu datele beneficiarilor și le falsifica semnăturile pentru a crea aparența unor plăți corecte. Prejudiciul stabilit de anchetatori se ridică la 45.150 de lei.

Victime vulnerabile

Printre cazurile documentate se află și cel al unui pensionar de 95 de ani. Familia acestuia a descoperit că semnătura fusese falsificată, iar peste 2.400 de lei, reprezentând drepturi de handicap, fuseseră încasați fără ca beneficiarul să primească suma.

În alt caz, un pensionar care a reclamat lipsa banilor a fost contactat ulterior de poștăriță, care i-ar fi cerut să confirme că a primit suma în cazul unui control, promițând că îi va restitui banii a doua zi.

Femeia și-a recunoscut faptele

În fața anchetatorilor, femeia a recunoscut faptele și a invocat probleme personale și dificultăți financiare apărute în urma unui divorț și a partajului.

Ulterior, în instanță, apărarea a susținut că o parte din bani ar fi fost folosiți pentru tratamentul unei nepoate grav bolnave. Instanța nu a acceptat această justificare.

Femeia, angajată ca factor poștal din 2019, a fost condamnată în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru delapidare, fals și uz de fals. Instanța a dispus și menținerea sechestrului asupra unui imobil și a unui teren din comuna Cumpăna.

Deși o parte din prejudiciu a fost recuperată, Poșta Română a rămas cu un minus de peste 22.000 de lei, sumă care trebuie recuperată de la inculpată.

Dosarul, pe masa Curții de Apel Constanța

Pe 22 aprilie 2026, cazul a ajuns la Curtea de Apel Constanța, unde se judecă apelul. În dosar a fost introdus și un terț interesat, în legătură cu măsurile asigurătorii asupra bunurilor.

Următorul termen a fost stabilit pentru 28 mai 2026, când instanța ar urma să pronunțe o soluție definitivă.

