Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru

Care sunt pensionarii români care pot pierde suma de 825 de lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, ca să evite acest lucru.

O anumită categorie de pensionari vor plăti cu 825 de lai mai mult la Casa de Pensii, ca să beneficieze de o pensie mai mare, scrie Newsweek.

Un număr important de pensionari care vor să cumpere vechime, fie pentru a ieși mai repede la pensie, fie pentru ca, în urma recalculării, să beneficieze de o pensie mai mare, trebuie să se grăbească, deoarece mai au doar o lună de zile ca să cumpere vechime la preț redus.

Astfel, prețul unui an vechime se face raportat la salariul minim brut pe țară, care, la ora actuală, este de 4.050 de lei. Prin urmare, un an vechime poate fi cumpărat, azi, pentru suma de 12.150 de lei.

Doar că, acest preț va crește de la 1 iulie când va crește și salariul minim la 4.325 de lei. Așadar, o lună vechime la pensie va fi 1.081,5 lei.

De la 1 iulie 2026, un an vechime va costa suma de 12.975 de lei și tot de la 1 iulie 2026, un an vechime va fi mai scump cu suma de 825 de lei.

„Costul cumpărării vechimii în sistemul public de pensii va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei.

Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul contractelor este de 25% din venitul asigurat, iar nivelul minim al acesteia este raportat la salariul minim brut pe țară. Astfel, după intrarea în vigoare a noii valori, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei, (rotunjit la 1.082 lei) față de aproximativ 1.013 lei în prezent”, a spus pentru Digi24.ro, Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa De Pensii A Municipiului București.

Casa de Pensii mai anunță:

„Persoanele care doresc să-și completeze vechimea în muncă ( prin cumpărare de vechime ), pot să încheie Contract de asigurare socială în baza art. 6(3) din Legea nr.360/2023 pentru o perioadă de cel mult 6 ani anterior datei incheierii contractului de asigurare socială.

În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate”.

