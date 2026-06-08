Producție mare, cumpărători lipsă. Cultura de varză timpurie, abandonată pe câmp. Fermier: „O dăm la animale”

Producătorii de varză din judetul Olt au producție mare de varză , dar nu se vinde. Chiar dacă prețul este foarte mic, marfa nu atrage cumpărători. Legumicultorii au decis fie să doneze cantităţi mari celor dispuşi să recolteze varza, fie să o folosească pentru hrana animalelor ori să o toace cu utilajele pe teren. Fermierii deja vorbesc de pierderi foarte mari.

Fermierul Ion Dumitrașcu deține zeci de hectare de teren agricol în Cilieni, județul Olt. 2 hectare le-a cultivat cu varză timpurie. Nu a reușit să vândă nimic din producție și a abandonat-o pe câmp.

„Este un an dezastruos pentru noi. Nu am vândut nimic. Am rămas cu ea pe câmp. O dăm la animale”, spune fermierul.

Varza se vinde și cu 30 de bani în Cilieni, însă nici în asemenea condiții nu există cumpărători.

În comunele Cilieni și Rusănești, localități renumite pentru această legumă, s-au cultivat 150 de hectare de varză timpurie.

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