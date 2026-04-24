Varza de primavară, calamitată de schimbările climatice. Pagube însemnate pentru producători

Elena Ailuţoaei

Varza de primăvară nu mai este la căutare anul acesta, iar calitatea slabă este principalul motiv, dar și prețul de la taraba foarte mare. Mulți fermieri spun că marfa este „înflorită”, cu un cotor foarte mare.

Problema a apărut din cauza vremii capricioase din iarnă – câteva zile cu cer înnorat, apoi soare. Plantele au fost stresate și nu au mai format căpățâni compacte.

Asa arata cultura de varza din aceasta primavara din localitatea Moțăței din judetul Dolj. Plantele au fost stresate din cauza fluctuatiilor de temperatura si nu s au dezvoltat normal. Acum fermierii care au investit 13.000 lei pentru un hectar cultivat cu varza numară pagubele. ” Noaptea am avut și 2 grade. Ziua a fost mai cald și toate aceste schimbări au afectat cultura. Nu știu dacă vom vinde ceva”, spune Ion Paraschiv, fermier.

Deși prețul este mai mic față de anul trecut, cumpărătorii nu se înghesuie.
În prezent, varza pleacă de la producători cu 3–4 lei kilogramul și ajunge în piețe la 8 lei.

În localitatea Moțăței se cultivă varză pe o suprafață de 400 de hectare.

