Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri

Comisia Europeană vrea să amâne până în 2028 obligația importatorilor de combustibili fosili de dovedi că furnizorii lor respectă standardele europene privind monitorizarea și reducerea emisiilor de metan. Dezbaterea vine într-un moment în care tensiunile de pe piețele energetice pun presiune pe prețuri, iar Bruxelles-ul încearcă să evite noi riscuri pentru aprovizionarea Europei.

Decizia pune în discuție costurile economice ale tranziției energetice: cine suportă costurile reducerii emisiilor într-o perioadă în care energia scumpă afectează deja bugetele gospodăriilor și competitivitatea companiilor? Amânarea cu un an a regulilor privind metanul le oferă importatorilor mai mult timp pentru conformare, dar pune în întârziere și aplicarea unor cerințe de mediu pentru combustibilii fosili.

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Ce se schimbă pentru importatorii de gaze naturale

Importatorii europeni de gaze naturale ar fi trebuit să raporteze, de la 1 ianuarie 2027, că producătorii de la care cumpără combustibili monitorizează și verifică scurgerile de metan în conformitate cu standarde echivalente celor europene. Regulile vizează inclusiv contractele semnate sau reînnoite începând din august 2024.

Însă Comisia Europeană a propus amânarea cu un an a acestui termen, până la 1 ianuarie 2028. Inițiativa vizează și aplicarea cerințelor referitoare la intensitatea emisiilor de metan, care măsoară cantitatea de metan eliberată în atmosferă pentru fiecare unitate de combustibil produsă. Amânarea trebuie însă aprobată de Parlamentul European și de Consiliul UE înainte de intrarea în vigoare a termenului inițial, la 1 ianuarie 2027.

Criza din Strâmtoarea Ormuz pune presiune pe prețurile energiei

Decizia Bruxelles-ului vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice, amplificate de blocarea prelungită a Strâmtorii Ormuz. Potrivit Comisiei Europene, prin această rută tranzitează aproximativ 20% din gazele naturale lichefiate la nivel mondial și un sfert din petrolul transportat pe mare.

Prețurile gazelor au crescut cu 140% de la sfârșitul lunii februarie, a declarat recent președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața eurodeputaților.

Depozitele de gaze din UE, umplute în proporție de 70%

Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu se confruntă în prezent cu o problemă de securitate a aprovizionării cu energie, a precizat pe 14 octombrie Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Riscurile majore sunt reprezentate de prețurile ridicate și de volatilitatea pieței, a explicat aceasta.

Nici stocurile de gaze nu elimină presiunile. La sfârșitul lunii septembrie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de aproximativ 70%, în timp ce în Germania gradul de umplere era de numai 57%.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu prețuri foarte ridicate în această iarnă. Orice dificultate suplimentară în aprovizionare ar putea amplifica presiunea asupra facturilor gospodăriilor și costurilor companiilor.

Importatorii cer mai mult timp pentru aplicarea regulilor

Importatorii de energie și mai multe guverne europene au avertizat că termenul inițial este greu de respectat. Multe țări producătoare nu dispun de echipamentele necesare și nici de suficienți inspectori independenți pentru a măsura emisiile de metan de la exploatările de petrol și gaze.

În plus, cadrul tehnic european nu este încă finalizat. Comisia lucrează în continuare la standardele de aplicare, pragurile pentru detectarea scurgerilor și metodologia de calcul al intensității emisiilor de metan.

Statele membre au avut poziții diferite în privința amânării. Un grup de peste zece țări, condus de Cehia, a cerut prelungirea termenului cu trei ani, în timp ce Spania s-a opus oricărei întârzieri. Comisia a ales, în cele din urmă, varianta unei amânări cu un an.

În iulie, executivul european recomandase deja statelor membre să suspende aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cerințelor. O asemenea recomandare nu putea însă modifica termenul prevăzut de legislație, fiind necesară o schimbare a regulamentului.

Comisia, acuzată că face concesii marilor companii din industria petrolului și gazelor

Metanul este un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon pe termen scurt și reprezintă al doilea factor ca importanță în încălzirea globală provocată de activitățile umane.

Adoptat în 2024, regulamentul european privind reducerea emisiilor de metan a introdus, pentru prima dată la nivel mondial, cerințe de monitorizare a emisiilor care se extind și asupra combustibililor importați. De altfel Comisia a fost acuzată că face concesii marilor companii din industria petrolului și gazelor. Executivul european respinge această interpretare și susține că amânarea nu elimină obligațiile, ci le oferă importatorilor mai mult timp pentru a se conforma.

„Nu înseamnă că oferim tuturor o scutire de la reguli”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, subliniind că importatorii trebuie să fie pregătiți să respecte cerințele până în ianuarie 2028.

La rândul său, Dan Jorgensen susține că obiectivele climatice ale UE rămân neschimbate, însă aplicarea regulilor trebuie adaptată la situația energetică.

„Ambiția Europei în lupta împotriva schimbărilor climatice rămâne fermă. Însă, în perspectiva unei ierni dificile din punctul de vedere al prețurilor la energie, trebuie să fim flexibili și pragmatici în aplicarea regulilor noastre. Prioritatea este să protejăm cetățenii europeni de volatilitatea prețurilor și să evităm riscurile suplimentare pentru aprovizionarea cu energie, într-un moment în care piața mondială este supusă unor constrângeri”, a declarat comisarul european.

Parlamentul European și statele membre trebuie să decidă până în ianuarie

Propunerea Comisiei nu este încă definitivă. Parlamentul European și Consiliul UE trebuie să aprobe modificarea înainte de 1 ianuarie 2027. În lipsa unui acord, va rămâne în vigoare termenul inițial.

Eurodeputații din grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), care au participat la negocierea regulamentului inițial, au cerut deja Comisiei să își retragă propunerea dacă negocierile sunt folosite pentru a slăbi suplimentar cerințele privind emisiile de metan.

Comisia Europeană a transmis că își va apăra propunerea de amânare. Miza negocierilor este găsirea unui echilibru între aplicarea regulilor climatice, costurile suportate de importatori și riscul ca noi constrângeri să complice aprovizionarea cu energie a Europei într-o perioadă de volatilitate ridicată a prețurilor.