Prezent la Euro Industry Summit 2026, desfășurat la Parlamentul European de la Bruxelles, antreprenorul Giacomo Billi atrage atenția asupra diferențelor majore dintre prețurile energiei în statele membre ale Uniunii Europene și a impactului acestora asupra investițiilor industriale. Fondatorul Alive Capital susține necesitatea unei politici energetice și industriale comune, care să transforme piața unică într-un avantaj competitiv real.

Energia competitivă, condiția esențială pentru viitorul industriei europene

Europa se află într-un moment decisiv pentru viitorul său economic și industrial. Într-o economie globală în care competiția pentru investiții și capacități de producție devine tot mai intensă, costul energiei va influența direct locul în care vor fi construite fabricile viitorului.

Acesta este mesajul transmis de Giacomo Billi, fondator și CEO al Alive Capital, cu ocazia participării la cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, organizată pe 16 noiembrie 2026, la Parlamentul European din Bruxelles, de Gândul și Europa Connect.

Evenimentul, găzduit de europarlamentarul Dan Nica, a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, ai mediului politic și ai industriei pentru a discuta despre energia competitivă, viitorul producției europene și prioritățile bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

În opinia antreprenorului, Europa trebuie să treacă de la o abordare concentrată predominant pe reglementări la o strategie economică și industrială comună, în care energia să reprezinte o prioritate.

„În ultimele decenii, am construit o Europă a instituțiilor, a regulilor și a reglementărilor. Acum a venit momentul să construim o Europă a industriei, a investițiilor și a competitivității.”

Fără acces la energie competitivă, Europa riscă să piardă investiții, capacități de producție și locuri de muncă în favoarea altor economii.

Paradoxul pieței unice: energia poate costa cu peste 100 euro/MWh mai mult în România decât în Germania

Una dintre principalele probleme evidențiate în cadrul summitului a fost diferența structurală dintre prețurile energiei electrice din Europa Centrală și de Est și cele din vestul continentului.

Potrivit documentului de fundamentare al evenimentului, pe 22 octombrie 2026, energia electrică pe piața pentru ziua următoare a depășit 250 euro/MWh în România, Ungaria și Bulgaria, în timp ce în Germania prețul s-a situat în jurul valorii de 149 euro/MWh.

O diferență de peste 100 euro/MWh în interiorul aceleiași piețe europene.

„Nu putem vorbi despre o piață unică atunci când, în aceeași zi, energia electrică poate costa în România cu peste 100 de euro pe megawatt-oră mai mult decât în Germania”, a subliniat Giacomo Billi.

Pentru industriile mari consumatoare de energie, precum siderurgia, metalurgia sau industria chimică, asemenea diferențe influențează costurile de producție, competitivitatea exporturilor și deciziile privind viitoarele investiții.

Problema depășește granițele României. Industria europeană concurează cu economii precum Statele Unite și China, unde condițiile energetice pot oferi avantaje importante producătorilor locali.

În acest context, fondatorul Alive Capital consideră că Europa are nevoie de o piață energetică mai bine integrată, capabilă să reducă dezechilibrele dintre statele membre.

România poate deveni unul dintre centrele industriale și energetice ale Europei

Antreprenor care investește de peste un deceniu în România, Giacomo Billi privește cu încredere potențialul economic al țării și capacitatea companiilor românești de a se dezvolta la nivel internațional.

„România este pe o cale bună de a deveni competitivă. Foarte multe companii sunt deja campioane la nivel european și, cu siguranță, ar putea să fie și la nivel mondial”, a declarat fondatorul Alive Capital.

Prin Alive Capital, companie fondată în România în 2013, Giacomo Billi a dezvoltat activități în furnizarea și managementul energiei electrice, echilibrarea pieței și servicii dedicate producătorilor de energie regenerabilă.

Din această perspectivă, antreprenorul consideră că România dispune de resurse energetice importante și de oportunități pentru dezvoltarea industriei și a infrastructurii.

Potențialul Mării Negre, energia regenerabilă, capacitățile de stocare și interconexiunile regionale pot consolida poziția țării în sistemul energetic european.

Însă acest potențial trebuie susținut prin investiții, predictibilitate economică și acces la energie la prețuri competitive.

Soluția: investiții în infrastructură și flexibilitatea sistemului energetic

În opinia fondatorului Alive Capital, reducerea costurilor energiei necesită o strategie europeană care să combine investițiile în producție cu modernizarea infrastructurii și dezvoltarea flexibilității sistemului energetic.

„ Ar trebui să fie investiții în infrastructura energetică și în flexibilitate în domeniul energetic, astfel încât prețurile energiei să poată fi ușor mai ieftine, în timp ce investițiile vor fi făcute în țară”, a explicat Giacomo Billi.

Dezvoltarea rețelelor electrice, extinderea interconexiunilor dintre state și investițiile în stocarea energiei pot contribui la reducerea dezechilibrelor dintre piețele europene.

În Europa Centrală și de Est, capacitatea insuficientă de transport transfrontalier limitează accesul la energia mai ieftină disponibilă în alte regiuni ale Uniunii Europene.

Modernizarea infrastructurii și creșterea flexibilității pot permite utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea costurilor structurale ale sistemului energetic.

Aceste investiții se regăsesc și printre prioritățile europene discutate la Bruxelles, în perspectiva bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Unde vor fi construite fabricile viitorului?

Dincolo de provocările actuale ale pieței energiei, Giacomo Billi consideră că Europa trebuie să răspundă unei întrebări esențiale pentru viitorul său economic.

„Unde vor fi construite fabricile viitorului și unde se vor îndrepta marile investiții în următorii 20 de ani?”

Răspunsul va depinde de capacitatea Uniunii Europene de a oferi condiții competitive pentru industrie, de la costul energiei și infrastructură până la fiscalitate, accesul la materii prime și stabilitatea cadrului legislativ.

Europa trebuie să își consolideze capacitatea de a atrage capital, de a dezvolta noi capacități de producție și de a crea locuri de muncă.

Pentru România și celelalte state din Europa Centrală și de Est, această transformare poate reprezenta o oportunitate importantă de dezvoltare economică.

De la Europa reglementărilor la Europa investițiilor

Participarea la Euro Industry Summit a evidențiat, în opinia lui Giacomo Billi, o conștientizare tot mai clară la nivel european a necesității unei politici industriale comune.

„Cred că Europa conștientizează că, după ani de politici care au creat o infrastructură administrativă, reguli și regulamente europene, acum este nevoie de o politică industrială comună și de o politică comună privind materiile prime, inclusiv energia”, a afirmat fondatorul Alive Capital.

Antreprenorul consideră că discuțiile de la Bruxelles reprezintă un semnal pozitiv, însă adevărata provocare va fi transformarea obiectivelor europene în investiții concrete.

„Europa trebuie să devină din nou locul în care merită să produci, să investești și să creezi locuri de muncă.”

Mesajul transmis de Giacomo Billi la Bruxelles este că viitorul industrial al Europei depinde de investiții, infrastructură și competitivitate.

Iar una dintre condițiile fundamentale pentru atingerea acestui obiectiv rămâne accesul la energie competitivă.

Fără energie competitivă, Europa nu poate avea o industrie competitivă.