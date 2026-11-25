România are obiective de colectare a ambalajelor care devansează calendarul european, ceea ce aduce în discuție o mai bună corelare a țintelor naționale cu ritmul politicilor europene și cu realitățile economice. Este mesajul transmis de Bogdan Lupu, specialist în relații publice la RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) din România, la finalul celei de-a treia ediții a conferinței Euro Industry Summit, desfășurată la Parlamentul European din Bruxelles. Acesta a evidențiat că succesul economiei circulare nu trebuie măsurat exclusiv prin cantitatea de ambalaje colectate, ci mai ales prin reciclarea efectivă a acestora și transformarea lor în materii prime secundare de calitate.

Armonizarea reglementărilor europene, funcționarea pieței unice și adaptarea obiectivelor de mediu la realitățile economice reprezintă provocări importante pentru dezvoltarea economiei circulare în România și în Uniunea Europeană.

Reprezentantul administratorului Sistemului de Garanție-Returnare din România a subliniat importanța dialogului direct cu instituțiile europene și cu reprezentanții industriei, în contextul în care politicile comunitare influențează modul în care statele membre își dezvoltă propriile mecanisme de colectare și reciclare a ambalajelor.

„Pentru noi, ca administrator al Sistemului de Garanție-Returnare din România, aceste întâlniri sunt valoroase, pentru că putem să vedem la fața locului care este ritmul în care Europa își dorește să dezvolte anumite politici”, a declarat reprezentantul RetuRO.

Potrivit acestuia, una dintre problemele identificate în cadrul discuțiilor de la Bruxelles este legată de diferențele dintre reglementările adoptate de statele membre, chiar și atunci când acestea pornesc de la un cadru european comun.

„Europa setează cadrul general de implementare și putem să vedem mai apoi că statele membre adoptă diferite politici. Ce am putut să luăm ca o concluzie din discuțiile de astăzi este că acest lucru nu ar putea fi neapărat productiv pentru o piață unică, dacă vorbim de fragmentarea reglementărilor”, a explicat Bogdan Lupu.

În cazul industriei ambalajelor pentru băuturi, diferențele legislative dintre state pot influența activitatea operatorilor economici și modul de funcționare a sistemelor de garanție-returnare.

România are ținte de colectare mai ambițioase decât calendarul european

Unul dintre principalele aspecte semnalate de reprezentantul RetuRO privește diferențele dintre termenele stabilite de legislația românească și cele prevăzute la nivel european pentru recuperarea ambalajelor.

Bogdan Lupu a făcut referire la regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, care stabilește obiective de colectare pentru anul 2029, în timp ce România are prevăzută o țintă similară încă din 2026.

„Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje stabilește pentru anul 2029 un procent de 90% pentru recuperarea ambalajelor cu garanție. Noi, în schimb, în legislația națională, avem acest procent încă din 2026”, a precizat Bogdan Lupu.

În opinia sa, această diferență aduce în discuție oportunitatea unei mai bune corelări între obiectivele naționale și calendarul european, ținând cont de realitățile economice și operaționale ale implementării unui SGR.

„Pentru Sistemul de Garanție-Returnare, care are o legătură foarte mare cu reglementările de economie circulară, considerăm că este în continuare nevoie să ne sincronizăm, ca țară, cu ritmul de dezvoltare pe care îl stabilesc politicile europene”, a afirmat reprezentantul RetuRO.

Reciclarea ambalajelor, obiectivul final al Sistemului de Garanție-Returnare

Dincolo de obiectivele cantitative de colectare, Bogdan Lupu a punctat finalitatea Sistemului de Garanție-Returnare, care este reciclarea ambalajelor și reintroducerea materialelor rezultate în circuitul economic.

„Din punct de vedere al economiei circulare, nu colectarea este cea care primează, ci mai degrabă reciclarea, pentru că acesta este obiectivul final pe care îl avem într-un sistem de garanție-returnare”, a subliniat Bogdan Lupu.

„Nu contează că ai colectat 90% din ambalajele puse pe piață dacă acele ambalaje rămân într-un depozit. Scopul lor este să ajungă la reciclare, să fie transformate din nou în materie primă secundară, de înaltă calitate. Ăsta este un lucru pe care sistemele de garanție-returnare îl oferă”, a declarat specialistul în relații publice al RetuRO.

Obiectivele de mediu trebuie corelate cu realitatea economică

Bogdan Lupu a subliniat că România și-a stabilit obiective ambițioase în domeniul colectării ambalajelor, însă consideră necesară o analiză mai atentă a modului în care aceste ținte se raportează la rezultatele efective ale reciclării.

„Ce putem să constatăm este că ambițiile din România sunt mult mai mari decât cele europene, că s-a pus accentul pe o rată de colectare și că ar fi necesar să luăm în considerare faptul că reciclarea este obiectivul final al acestui sistem”, a explicat reprezentantul RetuRO.

Perspectiva RetuRO din cadrul discutiilor de la Bruxelles aduce în prim-plan o temă importantă pentru viitorul economiei circulare: necesitatea ca obiectivele de colectare să fie însoțite de rezultate concrete în reciclare, iar politicile naționale să fie armonizate cu cele europene.

În acest context, discuțiile de la Euro Industry Summit au oferit un cadru pentru analizarea modului în care competitivitatea economică, reglementările europene și obiectivele de sustenabilitate pot fi corelate, astfel încât Sistemul de Garanție-Returnare să contribuie eficient la dezvoltarea economiei circulare.