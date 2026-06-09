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Ce se întâmplă cu vila din Iași care a aparținut familiei Vlasov. Actualul proprietar nu se grăbește să o vândă

Ce se întâmplă cu vila din Iași care a aparținut familiei Vlasov. Actualul proprietar nu se grăbește să o vândă
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A trecut un an de când vila de pe strada Sărărie din Iași a fost scoasă la vânzare. Proprietatea care a aparținut familiei fostului președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihail Vlasov, încă își caută un cumpărător.

Potrivit Ziarul de Iași, chiar dacă proprietatea este promovată pe site-urile de specialitate la 2 milioane de euro, față de aproximativ 2,5 milioane euro anul trecut, actualul proprietar, omul de afaceri Ioan Zapodeanu, spune că nu se grăbește să încheie tranzacția și că nu ar accepta nici măcar o ofertă de 1 milion de euro cu plata integrală.

„Nu, exclus”, a spus Zapodeanu, întrebat fiind dacă, în situația în care i s-ar oferi mâine 1 milion de euro cash, ar accepta tranzacția.

Acesta spune că nu există presiune pentru vânzarea imobilului și că proprietatea rămâne în continuare o investiție valoroasă.

Întrebat dacă istoricul vilei care a aparținut celui supranumit „Împăratul” – avocatul Mihail Vlasov, o figură controversată în spațiul public – influențează în vreun fel procesul de vânzare, Zapodeanu a precizat că nu consideră că ar fi un aspect important.

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Sursa foto: Ziarul de Iași

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