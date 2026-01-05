Prima pagină » Actualitate » Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea

Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea

05 ian. 2026, 20:11, Actualitate
Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea

O casă luxoasă, în valoare de circa 5 milioane de dolari, din Hamilton, Noua Zeelandă, este în curs de demolare, deoarece proprietarii nu-și mai pot permite să locuiască în ea. Cei doi soți nu au reușit să vândă vila cu terenul ei, așadar au luat decizia de a parcela proprietatea și de a o vinde pe bucăți, fapt care implică demolarea casei.

Casa este situată pe un teren privat, dintr-un cartier elegant, are cinci dormitoare și cinci băi, și a fost construită în 1973 de aviatorul Ossie James. Terenul are 4.500 de metri pătrați și este unul dintre cele mai mari din oraș, situat lângă râul Waikato, conform Stuff.

Michelle și Aaron Haddock au cumpărat proprietatea în anul 2007, la prețul de 2,2 milioane de dolari. Au petrecut cinci ani și au mai investit încă 1,2 milioane de dolari pentru a o readuce într-o stare bună.

Totul trebuia refăcut”, a spus Michelle Haddock. Acoperișul și tavanul erau deteriorate, ferestrele trebuiau înlocuite, iar exteriorul a fost tencuit din nou. Apoi am îndrăznit facem lucruri mai îndrăznețe”, a spus ea.

De asemenea, biroul lui James a fost păstrat în starea sa originală, cu lambriuri din lemn pe pereți. El oferă o vedere spre piscina de 3 metri adâncime, peste care era montat un cablu tip tiroliană, și spre casa piscinei, care adăpostea un alt dormitor și o baie.

Au încercat apoi să vândă casa. Au listat-o pentru prima dată prin 2012, cerând circa 4,5 milioane de dolari. Michelle a spus că situația idealăar fi fost vândă casa, care ajunsese la o valoare de evaluare de 5,15 milioane de dolari înainte de demolare.

Demolarea a fost programată înceapă la data de 5 ianuarie. Mai mult, nici ei nu își mai permiteau locuiască acolo, deoarece taxele către Consiliul Regional Waikato și Consiliul Orașului Hamilton, cumulate, urmau ajungă la 40.000 de dolari până în 2029.

După a patra tentativă eșuată de vânzare, cei doi au decis să parceleze și construiască alte case mai mici pe teren pe care apoi le vândă.

Dar nici parcelarea nu s-a dovedit a fi mai ușoară, procesul durând patru ani și jumătate și costând aproximativ 800.000 de dolari. În final, casa a ajuns să fie demolată, pentru a putea face loc altor 9 locuințe noi.

sursa foto: Michelle și Aaron Haddock

Autorul recomandă:

Românii care ar putea rămâne fără case în 2027. Vor fi nevoiți renunțe

 

Recomandarea video

Citește și

METEO România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
20:00
România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
ECONOMIE Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
18:27
Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
MUNCĂ 900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici
18:00
900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici
NEWS ALERT Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat
17:51
Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat
LIVE 🚨 Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA
17:44
🚨 Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Digi24
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Cancan.ro
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Mai puțin e mai bine. Ce putem elimina din rutina zilnică, chiar de anul acesta
FLASH NEWS Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
19:13
Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
ECONOMIE România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri
18:56
România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri
CONTROVERSĂ Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“
18:50
Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“
ULTIMA ORĂ Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks
18:27
Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks
FLASH NEWS Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
18:25
Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
ECONOMIE Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câștigătorii bursei au încasat miliarde
18:25
Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câștigătorii bursei au încasat miliarde

Cele mai noi