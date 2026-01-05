Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea

O casă luxoasă, în valoare de circa 5 milioane de dolari, din Hamilton, Noua Zeelandă, este în curs de demolare, deoarece proprietarii nu-și mai pot permite să locuiască în ea. Cei doi soți nu au reușit să vândă vila cu terenul ei, așadar au luat decizia de a parcela proprietatea și de a o vinde pe bucăți, fapt care implică demolarea casei.

Casa este situată pe un teren privat, dintr-un cartier elegant, are cinci dormitoare și cinci băi, și a fost construită în 1973 de aviatorul Ossie James. Terenul are 4.500 de metri pătrați și este unul dintre cele mai mari din oraș, situat lângă râul Waikato, conform Stuff.

Michelle și Aaron Haddock au cumpărat proprietatea în anul 2007, la prețul de 2,2 milioane de dolari. Au petrecut cinci ani și au mai investit încă 1,2 milioane de dolari pentru a o readuce într-o stare bună.

„Totul trebuia refăcut”, a spus Michelle Haddock. Acoperișul și tavanul erau deteriorate, ferestrele trebuiau înlocuite, iar exteriorul a fost tencuit din nou. „Apoi am îndrăznit să facem lucruri mai îndrăznețe”, a spus ea.

De asemenea, biroul lui James a fost păstrat în starea sa originală, cu lambriuri din lemn pe pereți. El oferă o vedere spre piscina de 3 metri adâncime, peste care era montat un cablu tip tiroliană, și spre casa piscinei, care adăpostea un alt dormitor și o baie.

Au încercat apoi să vândă casa. Au listat-o pentru prima dată prin 2012, cerând circa 4,5 milioane de dolari. Michelle a spus că situația „ideală” ar fi fost să vândă casa, care ajunsese la o valoare de evaluare de 5,15 milioane de dolari înainte de demolare.

Demolarea a fost programată să înceapă la data de 5 ianuarie. Mai mult, nici ei nu își mai permiteau să locuiască acolo, deoarece taxele către Consiliul Regional Waikato și Consiliul Orașului Hamilton, cumulate, urmau să ajungă la 40.000 de dolari până în 2029.

După a patra tentativă eșuată de vânzare, cei doi au decis să parceleze și să construiască alte case mai mici pe teren pe care apoi să le vândă.

Dar nici parcelarea nu s-a dovedit a fi mai ușoară, procesul durând patru ani și jumătate și costând aproximativ 800.000 de dolari. În final, casa a ajuns să fie demolată, pentru a putea face loc altor 9 locuințe noi.

sursa foto: Michelle și Aaron Haddock

Autorul recomandă:

Românii care ar putea rămâne fără case în 2027. „Vor fi nevoiți să renunțe”