Ofertă interesantă pentru cei care vor să-și cumpere o garsonieră în județul Vrancea.

O garsonieră din Focșani se vinde cu 17.500 de euro. Are suprafața utilă de 12 metri pătrați și se află la etajul 3.

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„Aceasta garsonieră mică te întâmpină cu un aer primitor și cald.

Situată la etajul 3, locuința îmbină confortul cu intimitatea unui spațiu cochet.

Interiorul îți oferă senzația unui „acasă” adaptat nevoilor tale.

Fereastra mare și luminoasă permite luminii naturale să pătrundă în încăpere din abundență.

Ușa îți crează siguranța de care ai nevoie.

Este locul ideal pentru cineva care apreciază intimitatea și confortul într-un spațiu compact.

Un colț de refugiu care așteaptă să devină povestea ta personală.

Pozele reflectă realitatea”, este anunțul postat pe cel mai mare site de vânzări din România.

Sursa foto: Olx/Storia