Persoanele care au în plan să-și achiziționeze o casă în județul Gorj, dar au un buget redus, pot găsi proprietăți la prețuri accesibile. O casă bătrânească este scoasă la vânzare pentru 10.000 de euro, iar alte locuințe costă între 13.200 și 17.000 de euro.

Unele proprietăți includ terenuri întinse, livezi sau vii, în timp ce altele necesită renovări înainte de a putea fi locuite. Cele mai ieftine case din județul Gorj se găsesc în special la sate, în localități precum Crușeț, Săcelu sau Tismana. Prețurile sunt mai mici, dar multe locuințe au nevoie de renovări. În unele cazuri, terenul poate fi mai valoros decât casa.

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Casă bătrânească la 10.000 de euro, în Gorj

Cea mai ieftină ofertă se găsește în satul Maiag, comuna Crușeț, unde o casă bătrânească se vinde cu 10.000 de euro, prețul fiind negociabil. Locuința are 50 de metri pătrați, 3 camere și a fost construită în 1961. Este descrisă ca fiind locuibilă și dispune de apă, canalizare și electricitate. Încălzirea se face cu sobe. Proprietatea dispune de un teren de un hectar, la care se adaugă 6 ari de vie și aproximativ 100 de salcâmi.

În satul Bereasca, comuna Săcelu, o casă este scoasă la vânzare pentru 13.200 de euro, prețul fiind negociabil. Proprietatea se află la 2,3 kilometri de stațiunea balneară Săcelu și are un teren de 1.255 de metri pătrați. Anunțul menționează o suprafață a locuinței de 310 metri pătrați, 2 camere, apă, electricitate și pomi fructiferi în curte. Casa are nevoie de renovări, iar accesul se face pe un drum neasfaltat.

Casă cu teren în Gorj, la prețul de 80.000 de lei

O altă casă de vânzare se găsește la Seaca, în comuna Târgu Logrești, la prețul de 80.000 de lei (aproape 16.000 de euro). Casa are 160 de metri pătrați, 5 camere și a fost construită în 1969. Are fântână proprie, electricitate și încălzire pe lemne. Terenul include o livadă de 22 de ari, o vie de 5 ari și o grădină de legume. Proprietatea dispune și de conexiune TV prin fibră optică.

În satul Vânata, comuna Tismana, o proprietate costă 16.000 de euro și include un teren de circa 4.300 de metri pătrați. Casa are 2 camere, dar este o ruină și nu poate fi locuită. Proprietatea are apă și electricitate, iar conducta de gaze trece prin fața porții. Oferta ar putea fi atractivă mai ales pentru cei interesați de teren și de construirea unei noi locuințe, scrie Gorjeanul.

Pe listă se mai află o casă din comuna Mușetești, la aproximativ 20 de kilometri de Târgu Jiu. Aceasta costă 17.000 de euro. Proprietatea dispune de un teren de 4.790 de metri pătrați, iar pe el se află o casă bătrânească de 87 de metri pătrați și o anexă de 27 metri pătrați. Deși proprietatea are energie electrică, ambele construcții necesită renovare completă.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ), Gorjeanul.ro