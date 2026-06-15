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Somonul va fi mai gustos dacă îl „condimentezi” cu un ingredient banal din bucătărie

Somonul va fi mai gustos dacă îl „condimentezi” cu un ingredient banal din bucătărie
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Somonul este un pește delicios, dar greu de gătit corespunzător, deoarece se poate usca rapid și devine rigid, în caz opus.

Somonul este peștele potrivit pentru vară, scrie express.co.uk. Îl poți găti ușor, dar cheia stă în măiestria bucătarului de a tempera toate aromele. Din păcate, uneori acest preparat iese uscat sau chiar ars.

Mulți oameni pun un file de somon la cuptor sau air fryer și cam asta este „rețeta”. Totuși, trebuie știut faptul că somonul nu conține atât de multă grăsime, pentru a proteja pielea de căldură, spre deosebire de alte cărnuri.

Astfel, grăsimea arde rapid în timpul gătirii și proteinele din pește elimină umezeala, ceea ce duce la pierderea aromei. Jurnalista Katherine McPhillips gătește în mod regulat somon și ne împărtășește rețeta perfectă.

Ingredientul secret pentru un somon perfect

Ea a descoperit ingredientul „secret” care împiedică uscarea somonului, peștele rămânând astfel delicios.

MAIONEZA este făcută din ulei, ouă și se transformă într-o „barieră protectoare” pentru pielea peștelui. Katherine a încercat această rețetă, de multe ori și spune că peștele nu păstrează deloc gust de maioneză, deoarece aceasta dispare în procesul de gătire.

Maioneza face pielea somonului mai crocantă, iar fileul va fi de un auriu de revistă culinară.

Sursa foto: Envato

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