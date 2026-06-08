Nazare anunță că peste 18 milioane de lei au fost încasați la buget în primele 2 luni de la lansarea platformei e-Licitații ANAF

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că platforma e-Licitații ANAF a adus la buget peste 18 milioane de lei în primele două luni de la lansare.

Conform cifrelor publicate de Alexandru Nazare, statul a recuperat în total peste 18 milioan de lei în primele două luni de funcționare ale e-Licitații ANAF. Din această sumă, peste 15,3 milioane de lei au fost deja încasați la bugetul de stat prin intermediul platformei de licitații și peste 3 milioane de lei au fost plătiți voluntar de contribuabili după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea executării silite.

„În același timp, platforma a deschis accesul unui număr semnificativ de participanți la licitațiile ANAF, asigurând concurență reală și o valorificare mai eficientă a bunurilor. Iată rezultatele concrete de la lansarea platformei, pe 30 martie:

15.311.971 lei încasați în urma licitațiilor online

78 de licitații adjudecate

Prețuri de adjudecare cu 17% mai mari, în medie, față de prețul de pornire

1.727.885 vizitatori unici

70.009.885 accesări ale platformei”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook. Nazare: Digitalizarea nu este un scop în sine, ci un instrument care produce rezultate concrete Ministrul Finanțelor a subliniat că digitalizarea este un instrument care produce mai multă transparență, o administrare fiscală mai eficientă și venituri suplimentare la bugetul de stat.

„Toate aceste date evidențiază încă o dată că digitalizarea nu este un scop în sine, ci un instrument care produce rezultate concrete: mai multă transparență, o administrare fiscală mai eficientă și venituri suplimentare la bugetul de stat”.

În finalul postării, Nazare a explicat că ANAF trebuie să devină o instituție modernă, credibilă și performantă și a subliniat că rezultatele platformei de licitații stabilesc un nou standard în managementul banilor publici.

„ANAF trebuie să devină o instituție modernă, credibilă, performantă, iar digitalizarea este principalul instrument de contracarare a ineficienței. Aşa cum am mai subliniat în alte contexte, ANAF traversează o transformare fără precedent – iar aceste rezultate stabilesc un nou tip de standard în managementul banilor publici”.

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