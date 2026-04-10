Prima pagină » Actualitate » ”Nu vor mai fi pile” la ANAF. Ministrul Finanțelor face marele anunț. ”S-a terminat cu bunurile confiscate”

”Nu vor mai fi pile” la ANAF. Ministrul Finanțelor face marele anunț. ”S-a terminat cu bunurile confiscate”

”Nu vor mai fi pile” la ANAF. Ministrul Finanțelor face marele anunț. ”S-a terminat cu bunurile confiscate”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, informează că în instituția controversată din subordinea sa ANAF, nu vor mai exista pile. Mai mult, asigură Nazare, toate bunurile sechestrate de ANAF sunt disponibile pentru toți românii.

Cu privre la site-ul elicitatii.anaf.ro, recent lansat, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, garantează că ”nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”.

Toate bunurile sechestrate de ANAF vor fi disponibile pe site-ul ministerului

Un alt aspect important – toate bunurile sechestrate de ANAF sunt disponibile pentru toți românii.

”Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Nazare punctează că este pentru prima oară când aceste bunuri sechestrate sunt puse în mod transparent pe o platformă online.

Proces complet digitalizat

”Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”.

Oficialul mai explică faptul că întreg procesul este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la plasarea online a fiecăruia dintre bunurile confiscate de stat.

”Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, continuă Nazare.

Scandalul celor 200 de mașini sechestrate de angajații ANAF

Pe 31 martie, ANAF anunţa că s-au înregistrat 14 milioane de accesări pe platforma digitală eLicitatii, dezvoltată de ANAF, în primele 24 de ore de la lansare.

Însă, la scurt timp de la lansarea platformei de licitaţii online a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au apărut și primele nereguli. Astfel, mai multe bunuri lansate în licitație, inclusiv 200 de mașini, ar lipsi fizic. Totuși, în acte apar că au fost confiscate sau puse sub sechestru. Ulterior, preşedintele ANAF a demarat un inventar naţional. Angajații au primit și o dată limită, 1 mai, pentru a finaliza inventarul. Cei care vor fi găsiți vinovați de neglijenţă vor fi nevoiți să plătească bunurile lipsă, indiferent de valoarea lor.

