Misiune imposibilă pentru cei care vor să participe la licitațiile ANAF. Vezi cât e de greu să-ți faci un cont pe platformă și care sunt pașii până la ”comorile” statului

Agenția Națională de Administrare Fiscală, împreună cu Ministerul Finanțelor au lansat platforma digitală „eLicitațiiANAF”, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului. Practic, ANAF a lansat un magazin virtual unde sunt listate mașini, bijuterii scumpe, ceasuri de lux, apartamente sau alte active confiscate ori asupra cărora s-a pus sechestru. Fiscul se laudă că site-ul a avut 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare, iar Gândul a încercat să parcurgă toți pașii necesari pentru înscrierea la o licitație și a descoperit că, dincolo de entuziasmul uriaș, platforma ridică obstacole serioase prin care statul se faultează de unul singur.

Promisiunea ANAF versus realitatea din platformă

Platforma, așa cum o prezintă ANAF, funcționează în două etape. Bunurile sunt mai întâi listate pentru 30 de zile într-o categorie numită „Publicitate bunuri”. După aceste zile urmează desfășurarea licitației în care cei interesați pot lăsa online oferte pentru fiecare bun care intră în această etapă. Deși mecanismul prezentat de ANAF pare extrem de simplu, în practică, bătaia cea mai mare de cap o oferă tocmai crearea unui cont de utilizator. Orice persoană interesată de un produs listat pe platformă este nevoită să-și creeze un cont, dar nu unul simplu cu username, parolă și e-mail, ci un cont creat prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), sistemul digital al ANAF care vine la pachet cu propriile proceduri birocratice.

Câți pași trebuie să urmeze un utilizator ca să-și creeze un cont

În realitate, înscrierea pe platformă presupune parcurgerea unui traseu digital cu mai multe etape decât s-ar aștepta majoritatea celor interesați. Aceștia sunt nevoiți să acceseze mai întâi site-ul ANAF, apoi secțiunea „Servicii Online” din meniul principal și opțiunea „Înregistrare utilizatori”.

În noua pagină, utilizatorul urmează să dea click pe butonul din secțiunea Spațiul Privat Virtual (SPV), iar din cadranul numit „Persoane Fizice” urmează să aleagă butonul „Înregistrare utilizatori persoane fizice”.

În continuare, într-o nouă fereastră deschisă, utilizatorul trebuie să aleagă opțiunea „Înregistrare cu parolă în nume propriu”.

În ultima etapă, se va deschide un formular care necesită completarea cu datele personale, dar există posibilitatea ca numele de utilizator ales să fie deja înregistrat de altcineva, caz în care platforma va afișa o eroare și o sugestie de modificare. Dacă username-ul este în regulă, urmează ca ANAF să trimită un cod pe e-mail care trebuie introdus în platformă împreună cu un alt cod de securitate.

După crearea contului, urmează înregistrarea pentru validarea identității, iar utilizatorul trebuie să acceseze un nou link primit pe e-mail. Aici va fi nevoit să selecteze manual, pe rând, fiecare județ și fiecare zi în care are disponibilitate. După alegerea datei și orei, utilizatorul este nevoit să se prezinte online pe un nou link trimis pe e-mail. Mai mult decât atât, contul nu devine activ pe loc. După trimiterea datelor, urmează o perioadă de verificare din partea autorităților, care poate dura de la câteva ore până la câteva zile, în funcție de volumul solicitărilor. Abia după confirmare, utilizatorul poate depune garanția de participare și se poate înscrie efectiv la licitații.

Cât trebuie să scoți din buzunar ca să participi la o licitație

Procesul nu se termină aici pentru cei interesați să liciteze. După obținerea unui cont pe platformă, utilizatorii trebuie să plătească taxa de participare pentru fiecare bun la care vor să depună o ofertă. Taxa de participare este 10% din prețul de pornire al produsului. De exemplu, dacă cineva vrea să liciteze pentru un ceas Rolex de 110.000 lei, atunci trebuie să plătească un avans de 11.000 de lei către ANAF.

În cazul în care licitația nu este câștigată, utilizatorul urmează să primească înapoi banii în cont după 5 zile. În cazul în care licitația este câștigată, dar utilizatorul decide că nu mai vrea bunul respectiv, taxa de participare se reține.

Cum a prezentat ANAF platforma de licitații

Înainte de a ajunge la licitație, fiecare bun trece printr-o perioadă de publicitate de 30 de zile, în care este vizibil pe platformă. În această fereastră, cei interesați pot vedea detaliile, pot solicita o vizionare, care se face în prezența unui funcționar ANAF și se pot familiariza cu produsul. Abia după ce expiră cele 30 de zile, obiectul intră automat în secțiunea de licitație. Odată intrat în secțiunea „Explorați licitațiile”, respectivul bun este listat pentru o perioadă de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea estimată. În această perioadă, participanții se înscriu, plătesc taxa de participare și depun oferte.

De fiecare dată când cineva face o ofertă mai mare, ceilalți participanți sunt notificați automat și pot să își reînoiască oferta. După câștigarea licitației, bunul poate fi achitat prin trei modalități de plată: card bancar online, transfer bancar prin orice metodă electronică sau mandat poștal. În cazul bunurilor sechestrate pentru datorii fiscale, câștigătorul licitației poate achita prețul fie integral, fie în rate. Deși platforma ar trebui să accelereze vânzarea bunurilor confiscate, în practică, procedurile complicate și timpii de așteptare riscă să țină departe exact publicul de care statul are nevoie pentru a-și valorifica aceste active.

