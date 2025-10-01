Prima pagină » Economic » Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16%

01 oct. 2025, 14:18, Economic
Nicușor Dan a retrimis în Parlament legea care suspendă, temporar, impozitarea veniturilor din criptomonede, arată un comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială. Actul normativ a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis inițial și nu a fost promulgată până în prezent.

„Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală. În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea”, transmite sursa citată.

În acest moment, câștigurile din criptomonede se impozitează cu 10%. Pachetul II de reforme fiscale, prin care impozitul crește la 16%, este în acest moment pe masa Curții Constituționale a României.

Argumentele lui Nicușor Dan sunt că excepția, dacă se păstrează, „afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală; creează un precedent periculos de tratament preferențial; slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului roman și transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare.”

Sursa mai menționează că articolul în cauză a fost introdus printr-o lege de aprobare a unei ordonanțe de urgență, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale.

