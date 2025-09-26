Prima pagină » Economic » Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate

Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate

26 sept. 2025, 17:44, Economic
Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate

Vești bune pentru studenții care fac naveta cu trenul. În anul universitar 2025-2026, CFR Călători le oferă o reducere de 90% la transportul intern, clasa a 2-a, valabilă la toate tipurile de trenuri regio, interregio sau intercity. Atenție însă: biletul ieftin nu e chiar pentru orice drum. Facilitatea se aplică doar pe ruta care leagă localitatea de domiciliu de cea în care se află facultatea la care sunt înmatriculați.

Potrivit CFR, reducerea se acordă tuturor studenților români sau străini, până în 30 de ani, dacă sunt la forma de învățământ cu frecvență într-o universitate acreditată din România. Pentru un bilet la clasa 1, vagon de dormit sau cușetă, diferența de preț va trebui plătită integral. 

Beneficiul se extinde și pentru studenții aflați în situații defavorizate:

  •  orfani de unul sau ambii părinți,
  • cei din centre de plasament sau în grija unui asistent maternal.

Ce documente trebuie prezentate

Pentru a profita de această reducere, studenții au nevoie de două documente de bază: legitimația vizată pentru anul universitar în curs și cartea de identitate. Cei care au carte electronică pot aduce în schimb un certificat digital care să le ateste domiciliul.

Studenții din anul I beneficiază și ei de această facilitate, dar până la obținerea legitimației pot folosi o adeverință emisă de universitate. Termenul-limită este 30 noiembrie 2025, după care legitimația vizată devine obligatorie pentru toată lumea.

Biletele cumpărate online pot fi prezentate și pe telefon, sub formă de PDF sau direct în aplicația CFR. Important e să fie vizibil codul QR.

Noutate pentru cei din străinătate

Începând cu 1 octombrie 2025, și studenții români care învață la universități din afara țării, dar la forma de învățământ cu frecvență, vor primi o reducere. În cazul lor, vorbim de 50% la toate trenurile din România, clasa a 2-a, indiferent de distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

În schimb, pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

Foto: Shutterstock

Citește și

TURISM Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția. Cât costă o PIZZA și o porție de spaghete în preajma Bazilicii Sfântului Evanghelist Marcu
17:57
Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția. Cât costă o PIZZA și o porție de spaghete în preajma Bazilicii Sfântului Evanghelist Marcu
EXTERNE Microsoft restricționează accesul ARMATEI israeliene la unele servicii de cloud și inteligență artificială
10:55
Microsoft restricționează accesul ARMATEI israeliene la unele servicii de cloud și inteligență artificială
ANALIZĂ EXCLUSIV Nenorocirea unei țări, bucuria unui premier. De ce îi convine lui Bolojan creșterea inflației
08:00
Nenorocirea unei țări, bucuria unui premier. De ce îi convine lui Bolojan creșterea inflației
EXTERNE Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale
22:00
Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR): „Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%!”
12:48, 25 Sep 2025
Cristian Pistol (CNAIR): „Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%!”
GUVERN Executivul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază, după presiunile PSD. Dogioiu, contrazisă la două săptămâni după anunțul oficial
10:46, 25 Sep 2025
Executivul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază, după presiunile PSD. Dogioiu, contrazisă la două săptămâni după anunțul oficial
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Elena Udrea și-a surprins fiica în fiecare an din închisoare. Gestul a emoționat-o pe Eva Maria: Se nășteau acolo și îi luam
Evz.ro
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Diamantele aflate la 470 km adâncime dezvăluie chimia ascunsă a Pământului
EXTERNE Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian
19:22
Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian
SPORT Știm meciurile din Cupa României! Craiova, FCSB și Petrolul în aceeași grupă
19:20
Știm meciurile din Cupa României! Craiova, FCSB și Petrolul în aceeași grupă
ACTUALITATE Nicușor Dan este „profund îndurerat” de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și „toleranță zero”
19:18
Nicușor Dan este „profund îndurerat” de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și „toleranță zero”
POLITICĂ Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot
18:40
Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot
EXTERNE Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”
18:29
Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”
EXTERNE BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza
18:16
BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza
Mult zgomot pentru nimic. USR o laudă pe Țoiu că muncește și că respectă fișa postului de ministru
POLITICĂ Mult zgomot pentru nimic. USR o laudă pe Țoiu că muncește și că respectă fișa postului de ministru
VIDEO Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”
Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
ULTIMA ORĂ Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață