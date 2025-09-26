Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate

Vești bune pentru studenții care fac naveta cu trenul. În anul universitar 2025-2026, CFR Călători le oferă o reducere de 90% la transportul intern, clasa a 2-a, valabilă la toate tipurile de trenuri – regio, interregio sau intercity. Atenție însă: biletul ieftin nu e chiar pentru orice drum. Facilitatea se aplică doar pe ruta care leagă localitatea de domiciliu de cea în care se află facultatea la care sunt înmatriculați.

Potrivit CFR, reducerea se acordă tuturor studenților români sau străini, până în 30 de ani, dacă sunt la forma de învățământ cu frecvență într-o universitate acreditată din România. Pentru un bilet la clasa 1, vagon de dormit sau cușetă, diferența de preț va trebui plătită integral.

Beneficiul se extinde și pentru studenții aflați în situații defavorizate:

orfani de unul sau ambii p ărinți,

cei din centre de plasament sau în grija unui asistent maternal.

Ce documente trebuie prezentate

Pentru a profita de această reducere, studenții au nevoie de două documente de bază: legitimația vizată pentru anul universitar în curs și cartea de identitate. Cei care au carte electronică pot aduce în schimb un certificat digital care să le ateste domiciliul.

Studenții din anul I beneficiază și ei de această facilitate, dar până la obținerea legitimației pot folosi o adeverință emisă de universitate. Termenul-limită este 30 noiembrie 2025, după care legitimația vizată devine obligatorie pentru toată lumea.

Biletele cumpărate online pot fi prezentate și pe telefon, sub formă de PDF sau direct în aplicația CFR. Important e să fie vizibil codul QR.

Noutate pentru cei din str ăinătate

Începând cu 1 octombrie 2025, și studenții români care învață la universități din afara țării, dar la forma de învățământ cu frecvență, vor primi o reducere. În cazul lor, vorbim de 50% la toate trenurile din România, clasa a 2-a, indiferent de distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

În schimb, pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

