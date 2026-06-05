Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”

Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru România după incidentul din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat. Liderul de la Paris a reafirmat angajamentul Franței față de securitatea României și a lăsat deschisă posibilitatea adaptării prezenței militare franceze în funcție de evoluția amenințărilor din regiune.

Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în portul Constanța

Întrebat despre situația de securitate după incidentul din Portul Constanța, Emmanuel Macron a subliniat că Franța a răspuns încă de la începutul războiului din Ucraina solicitărilor venite din partea autorităților române.

„Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța. Din acest motiv, la câteva ore de la începutul războiului din Ucraina, am decis, la solicitarea autorităților din România, să trimitem ne militari pentru vă proteja teritoriul. De aceea, suntem parte esențială a cadrului de securitate pentru România.

Suntem alături de România și facem ceea ce autoritățile voastre consideră pentru a proteja suveranitatea teritorială și aeriană.” Macron.

„Ne vom adapta poziția noastră în urma solicitărilor și necesităților”

Întrebat de un jurnalist dacă Franța intenționează să trimită mai multe trupe în România, liderul de la Élysée a precizat că o astfel de decizie va depinde de evaluarea amenințărilor și de necesitățile identificate de autoritățile române și de aliați.

„Asta depinde de evaluarea amenințărilor. În prezent, observăm această provocare și incursiunile dronelor.

De fiecare dată, clarificăm și reiterăm acest sprijin total. Ne vom adapta poziția noastră în urma solicitărilor și necesităților. Puteți conta pe noi.” Macron.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
15:21
Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
REACȚIE Solidaritate „deplină“ cu România, după incidentul cu dronă de la Constanța. Pe cine dau vina liderii de la Bruxelles
14:54
Solidaritate „deplină“ cu România, după incidentul cu dronă de la Constanța. Pe cine dau vina liderii de la Bruxelles
INEDIT Țara care trăiește cu 15 minute înaintea restului lumii: povestea unei identități unice
14:19
Țara care trăiește cu 15 minute înaintea restului lumii: povestea unei identități unice
CONTROVERSĂ Momente de tandrețe între Ilan Șor și Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg. Oligarhul a numit-o „viitorul președinte al României”
14:09
Momente de tandrețe între Ilan Șor și Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg. Oligarhul a numit-o „viitorul președinte al României”
REACȚIE Reacția Ursulei von der Leyen după explozia unei drone maritime în Portul Constanța: „Devine o amenințare directă”
14:08
Reacția Ursulei von der Leyen după explozia unei drone maritime în Portul Constanța: „Devine o amenințare directă”
RĂZBOI Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace și cere Ucrainei să cedeze complet regiunea Donețk
13:51
Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace și cere Ucrainei să cedeze complet regiunea Donețk
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Ce se întâmplă doctore
O femeie nu mai poate dormi cu ochii închiși de șase ani, după o operație la pleoape făcută de un medic fals. Imagini șocante
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Compoziția chimică din Oceanul Arctic a depășit un punct critic ireversibil
ȘTIINȚĂ Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns
16:00
Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns
LIFESTYLE IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are
16:00
IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are
ASTRONOMIE Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie
16:00
Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie
EXCLUSIV Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
15:48
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
REACȚIE Cum răspunde Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” campaniei de dezinformare: „Articolele ignoră complet contextul”
15:39
Cum răspunde Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” campaniei de dezinformare: „Articolele ignoră complet contextul”
CONTROVERSĂ Sfaturi medicale la bustul gol, din cadă, de la posibilul viitor ministru al Sănătății: „Relaxează fibrele musculare și reduce tensiunea”
15:32
Sfaturi medicale la bustul gol, din cadă, de la posibilul viitor ministru al Sănătății: „Relaxează fibrele musculare și reduce tensiunea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe