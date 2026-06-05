Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru România după incidentul din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat. Liderul de la Paris a reafirmat angajamentul Franței față de securitatea României și a lăsat deschisă posibilitatea adaptării prezenței militare franceze în funcție de evoluția amenințărilor din regiune.

Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în portul Constanța

Întrebat despre situația de securitate după incidentul din Portul Constanța, Emmanuel Macron a subliniat că Franța a răspuns încă de la începutul războiului din Ucraina solicitărilor venite din partea autorităților române.

„Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța. Din acest motiv, la câteva ore de la începutul războiului din Ucraina, am decis, la solicitarea autorităților din România, să trimitem ne militari pentru vă proteja teritoriul. De aceea, suntem parte esențială a cadrului de securitate pentru România.

Suntem alături de România și facem ceea ce autoritățile voastre consideră pentru a proteja suveranitatea teritorială și aeriană.” Macron.

„Ne vom adapta poziția noastră în urma solicitărilor și necesităților”

Întrebat de un jurnalist dacă Franța intenționează să trimită mai multe trupe în România, liderul de la Élysée a precizat că o astfel de decizie va depinde de evaluarea amenințărilor și de necesitățile identificate de autoritățile române și de aliați.

„Asta depinde de evaluarea amenințărilor. În prezent, observăm această provocare și incursiunile dronelor.

De fiecare dată, clarificăm și reiterăm acest sprijin total. Ne vom adapta poziția noastră în urma solicitărilor și necesităților. Puteți conta pe noi.” Macron.

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