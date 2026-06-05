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Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”

Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
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În cadrul sesiunii de întrebări de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, întrebat dacă Rusia va da curs scrisorii lui Volodimir Zelenski, președintele rus a dat un răspuns lung și clar. Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării legitimitatea lui Volodimir Zelenski de a semna un acord de pace și a respins propunerea de armistițiu. În tot monologul său, Putin a ezitat să îi pronunțe numele lui Zelenski și a folosit diverse cuvinte și expresii pentru a face trimitere la liderul Ucrainei.

Potrivit relatărilor lui Putin, Dmitri Peskov i-a arătat scrisoarea joi, când se afla la masă cu președintele Uzbekistanului, dar n-a avut ocazia decât să arunce un ochi peste ea vineri dimineața. În ceea ce privește vârsta lui Vladimir Putin, pe care Zelenski o menționează în scrisoare, președintele rus a precizat că aceasta nu contează.

„Eu cred că la vârsta mea, mulți alți politicieni performează foarte bine, chiar și alții mai bătrâni. Vârsta nu e o problemă. Sunt alți colegi care o duc foarte bine și sunt mult mai în vârstă. Dacă fac sau nu alegeri bune nu e treaba mea să spun”, a spus Putin, care a făcut în ultimă instanță aluzie la Donald Trump, care este mai în vârstă decât președintele rus cu 7 ani.

Mai mult decât vârsta, spune Putin, este curajul de a organiza alegeri la tine în țară. „Trebuie să fii mereu în granițele Constituției. Dacă te agăți de putere în afara Constituției, asta se califică drept uzurpare de putere și este o crimă. [Zelenski] nu ar trebui să se teamă și ar trebui să organizeze alegeri”, precizează Putin. Putin a reiterat cu această ocazie narațiunea Kremlinului conform căreia mandatul oficial al lui Zelenski a expirat în mai 2024, iar legitimitatea acestuia a încetat în acel moment.

„Zelenski a cerut să ne întâlnim, dar eu nu am refuzat niciodată. Dar întâlnirea doar de dragul de a ne întâlni nu are rost”. Potrivit președintelui rus, asemenea întâlniri față în față au mai avut loc în timpul Acordurilor de la Minsk și nu s-a ajuns la nicio înțelegere. „Am muncit la aceste acorduri ca să aflăm mai târziu de la liderii Franței și Germaniei că acestea sunt doar forme fără fond, care aveau obiectivul doar de a oferi timp Ucrainei pentru înarmare”, precizează Putin.

În timp ce scrisoarea lui Zelenski propunea un armistițiu total pe perioada discuțiilor, Putin a respins ferm ideea. Moscova susține că un armistițiu temporar ar fi folosit de armata ucraineană doar pentru a-și consolida pozițiile și a se reînarma.

„Momentan nu văd niciun rost în a ne întâlni. […] Ce ne trebuie acum sunt aranjamente și înțelegeri. Putem să ne întâlnim ulterior ca să le semnăm, dar mai întâi trebuie o soluție [de pace]”, a continuat președintele rus.

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