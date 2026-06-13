Administrația Trump a blocat accesul străinilor la cea mai puternică unealtă de inteligență artificială din lume

Administrația americană a blocat prin controale de export accesul guvernelor străine, companiilor și persoanelor fizice din afara Statelor Unite la cele mai avansate modele de inteligență artificială ale companiei Anthropic, relatează Axios. Decizia vizează modelele de top precum Claude Fable 5 și Claude Mythos 5, considerate la momentul actual printre cele mai puternice instrumente A.I. din lume.

În urma unei directive guvernamentale emise de Departamentul Comerțului condus de Howard Lutnick, compania Anthropic a fost obligată să restricționeze accesul tuturor din afara Statelor Unite. Prin această mișcare, Washingtonul vrea să trateze sistemele de inteligență artificială de ultimă generație drept active naționale.

În prezent, compania Anthropic se află pe lista neagră a Pentagonului deoarece modelele sale A.I. sunt considerate prea periculoase pentru uzul propriu al guvernului și, prin urmare, prea periculoase pentru utilizarea acestora în străinătate.

Administrația americană a încercat să determine Anthropic să amâne lansarea celor mai noi modele ale sale, dar nu a reușit. Prin urmare, a fost nevoie de limitarea exporturilor acestor produse pentru a nu afecta securitatea națională a Statelor Unite. Cele două modele A.I. vor rămâne blocate până când aparatul de securitate al guvernului SUA va fi consolidat, a precizat un oficial al administrației Trump. Tot acest proces ar putea dura câteva săptămâni.

Chiar și după depășirea blocajului, potrivit scrisorii trimise de Departamentul Comerțului al SUA, este necesară o licență pentru exportul, reexportul sau transferul acestor modele către alte state. Mai mult, aceste licențe trebuie validate de către autoritățile americane.