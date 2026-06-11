Un antreprenor român trage un semnal de alarmă: Frontiera AI a ajuns la ușa Bucureștiului. Întrebarea e cine deschide

Pe 9 iunie 2026, Anthropic a lansat Claude Fable 5, primul model din noua sa clasă „Mythos”, o treaptă de capabilitate situată deasupra liniei Opus. În aceeași zi a fost anunțat și Claude Mythos 5, geamănul lui Fable, disponibil însă doar unui cerc restrâns de organizații aprobate. Între timp, întreaga industrie așteaptă GPT-5.6 de la OpenAI, un model neanunțat oficial la data scrierii acestor rânduri, dar căruia piețele de predicții îi dau peste 80% șanse de lansare până la finalul lunii. Pentru un director general dintr-o companie românească, toate acestea pot părea zgomot de fundal dintr-o industrie îndepărtată. Ar fi o greșeală de calcul costisitoare.

Editorial de Dan Mihai Toader, CEO, Aeolus Business Consulting

Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta nu este o simplă actualizare de produs, ci o schimbare de regim. Iar schimbarea ridică o întrebare incomodă, pe care puține consilii de administrație din România și-o pun: dacă cele mai puternice unelte economice construite vreodată ajung pe piață în două viteze – una pentru cei dinăuntru, alta pentru restul -, pe ce bancă stă România?

Ce face Fable 5 cu adevărat diferit

Dincolo de comunicatele de presă, cifrele spun o poveste clară. Anthropic susține că Fable 5 depășește orice model făcut vreodată disponibil publicului larg și ocupă primul loc pe aproape toate testele de capabilitate. În testele timpurii, Stripe a raportat că modelul a comprimat luni de muncă inginerească în câteva zile: într-o bază de cod Ruby de 50 de milioane de linii, Fable 5 a executat într-o singură zi o migrare care i-ar fi luat unei echipe întregi peste două luni.

Diferența reală față de generațiile anterioare nu este că modelul „știe mai multe”, ci că poate lucra autonom perioade mai lungi pe sarcini complexe, cu mai puțină supraveghere umană. Cu cât sarcina este mai amplă și mai complicată, cu atât avansul lui crește. Este saltul de la „asistentul care răspunde la întrebări” la „agentul care duce la capăt proiecte”.

Aici intervine un aspect pe care orice director ar trebui să îl înțeleagă în profunzime: prețul. Fable 5 și Mythos 5 costă 10 dolari per milion de tokeni de intrare și 50 de dolari per milion de tokeni de ieșire, asta înseamnă dublu față de Opus 4.8 și de două ori mai mult decât GPT-5.5 standard. Economia inferenței contează enorm: frontiera devine mai capabilă, dar și mai scumpă la vârf, chiar dacă, în paralel, costul „inteligenței de bază” s-a prăbușit. Potrivit Stanford HAI AI Index, prețul pentru performanța echivalentă cu GPT-3.5 a scăzut de la 20 de dolari la 0,07 dolari per milion de tokeni între noiembrie 2022 și octombrie 2024, o ieftinire de peste 280 de ori în mai puțin de doi ani. Pentru o firmă românească, concluzia practică este să gândească pe niveluri: nu pui Fable 5 să răspundă la întrebări de call-center, ci îl rezervi pentru munca de mare valoare, acolo unde alternativa ar fi un avocat senior sau un inginer principal.

„Capabilități cu dublă utilizare”, și de ce vă privesc

Partea cea mai instructivă a lansării este mecanismul de siguranță. Fable 5 vine cu „clasificatori”, sisteme AI separate care detectează cererile sensibile. Când întrebarea atinge securitatea cibernetică, biologia, chimia sau încercările de „distilare” (extragerea capabilităților pentru a antrena modele concurente), Fable refuză și redirecționează automat răspunsul către modelul inferior, Opus 4.8. Mecanismul se declanșează, în medie, în mai puțin de 5% dintre sesiuni; peste 95% rulează integral pe Fable.

Importanța acestui detaliu tehnic depășește cu mult ingineria. El arată cum funcționează, în practică, o capabilitate „cu dublă utilizare”: aceeași abilitate de a descoperi vulnerabilități software care ajută un apărător cibernetic poate, în mâinile greșite, să accelereze un atac. Mythos 5 (versiunea fără aceste frâne) are, potrivit Anthropic, cele mai puternice capabilități cibernetice din lume și este oferit doar prin „Project Glasswing”, în colaborare cu guvernul american.

Modelul în două viteze și unde stă Europa

Mythos 5 este, în esență, un model de frontieră ținut sub cheie. Acces au doar organizațiile aprobate, în majoritate covârșitoare americane. Când Mythos a fost lansat inițial, în aprilie, băncile și companiile europene au rămas pe dinafară, iar Uniunea Europeană a negociat săptămâni întregi pentru un acces minimal: abia pe 1 iunie 2026 Anthropic a acceptat să ofere agenției europene de securitate cibernetică ENISA acces la model. Purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru suveranitate tehnologică, Thomas Regnier, a rezumat miza: „Să nu uităm că Mythos nu e un caz izolat. Vine un nou val de modele puternice pe piață.” Cu o lună înainte, UE obținuse acces la modelul GPT-5.5-Cyber al OpenAI.

Motivele pentru care Anthropic a ținut Mythos departe de Europa țin parțial de geopolitică și de precauțiile Washingtonului. Există însă și o componentă de reglementare. Într-o analiză publicată în mai de think-tank-ul CEPA se argumentează că un model cu capabilități verificate de hacking autonom ar ridica imediat întrebări de „risc sistemic” sub AI Act și că, păstrând Mythos într-un program închis, Anthropic evită tocmai condițiile legale care l-ar aduce sub incidența regulamentului european. Este o teză de opinie, nu o poziție confirmată a companiei, dar surprinde logica strategică a momentului: odată ce un model de frontieră este „pus pe piața europeană”, se declanșează obligații serioase. Iar semnalul e greu de ignorat; frontiera AI se închide, iar Europa riscă să devină consumatoare, nu co-proprietară.

AI Act: scut sau frână?

Reglementarea merită judecată corect, pentru că aici se nasc multe neînțelegeri. Obligațiile pentru modelele AI de uz general au intrat în vigoare pe 2 august 2025, iar puterile depline de aplicare ale Comisiei, inclusiv amenzile, devin operaționale pe 2 august 2026. Modelele antrenate cu o putere de calcul de peste 10²⁵ operații în virgulă mobilă sunt prezumate a avea „risc sistemic” și atrag obligații suplimentare: evaluări, testare adversarială, raportarea incidentelor grave, protecții cibernetice. Amenzile pot ajunge la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală.

Intenția este legitimă. Problema este costul de oportunitate. Raportul Draghi din 2024 a fost necruțător: aproximativ 70% din decalajul de PIB pe cap de locuitor dintre UE și SUA se explică prin creșterea mai slabă a productivității, iar motorul principal este diferența din sectorul tehnologic. Cifrele recente sunt brutale: investiția privată în AI din SUA a urcat de la 109,1 miliarde de dolari în 2024 la 285,9 miliarde în 2025, de peste 23 de ori mai mult decât în China. SUA au produs 40 de modele AI notabile în 2024; Europa, trei. Comisia Europeană admitea, la începutul lui 2025, că UE investește în AI doar circa 4% din cât cheltuiește America.

Pentru o firmă europeană mică sau mijlocie, modelul în două viteze adâncește handicapul: dacă cele mai puternice capabilități ajung mai întâi (sau exclusiv) la giganții americani aprobați, decalajul competitiv nu se mai măsoară în ani, ci în luni.

Oglinda românească: 5,2%

Urmează partea pe care prefer să o spun direct, chiar dacă deranjează. Potrivit datelor Eurostat publicate în decembrie 2025, doar 5,2% dintre întreprinderile românești cu peste 10 angajați folosesc cel puțin o tehnologie AI – ultimul loc din Uniunea Europeană, față de o medie de 20% în UE și de 42% în Danemarca. Nu suntem „în urmă”; suntem la coada clasamentului.

Paradoxul este că avem materia primă. Sectorul IT&C contribuie cu circa 6–7% la PIB-ul României, cu peste 250.000 de specialiști și o poziție de top mondial la numărul de profesioniști IT certificați pe cap de locuitor. Economia digitală ar putea atinge 52 de miliarde de euro până în 2030, iar un studiu McKinsey estimează că AI generativă ar putea adăuga între 30 și 50 de miliarde de euro PIB-ului României până în 2040.

Avem însă și o vulnerabilitate structurală: industria IT românească este, în proporție de 75–85%, outsourcing, după cum avertiza președintele ANIS, Edward Crețescu, la summitul asociației din 2025. Modelul nostru de business, în care vindem ore de programare, este exact tipul de muncă pe care modelele din clasa Fable 5 îl automatizează cel mai eficient. Când un model execută într-o zi o migrare de cod care lua două luni unei echipe, marfa noastră se ieftinește cu fiecare lansare.

Riscul pe piața muncii: efectul „halteră”

ING avertizează că România se îndreaptă spre o piață a muncii „în formă de halteră”: cererea crește la vârf (roluri specializate în AI, inginerie, management avansat) și rămâne stabilă la bază (servicii greu de automatizat: îngrijire, ospitalitate, logistică), în timp ce joburile de mijloc, repetitive, de tip „white collar”, stagnează sau dispar. Adăugați presiunea salariului minim, crescut cu circa 15% anual în ultimul deceniu, și automatizarea devine pentru multe firme alternativa rațională. Pentru o țară al cărei avantaj competitiv a fost forța de muncă ieftină din UE, ecuația se schimbă din temelii.

Ce funcționează deja. Ce trebuie făcut

Tabloul nu este în întregime sumbru; există insule de excelență care arată drumul. BMW, împreună cu NTT DATA, a deschis la Cluj-Napoca un hub de software „AI-Native”, cu ambiția declarată de a ajunge la un număr de patru cifre de angajați. În sectorul bancar, BCR a investit, prin fondul BCR Seed Starter, 500.000 de euro în startup-ul Profluo, care automatizează procesarea documentelor financiare cu agenți inteligenți. Munca este executată de 20 de ori mai rapid și la un cost de șase ori mai mic per document decât metodele manuale. La nivel de infrastructură, România pregătește proiectul Black Sea AI Gigafactory, un hub de supercalcul de până la 5 miliarde de euro, cu peste 100.000 de acceleratoare AI alimentate de la centrala nucleară de la Cernavodă, iar RO AI Factory, parte din rețeaua europeană finanțată prin EuroHPC, a fost lansată oficial în octombrie 2025.

Există și o Strategie Națională în domeniul AI 2024-2027, adoptată în iulie 2024. Problema nu este absența planurilor, ci viteza execuției.

Pentru directorii care citesc aceste rânduri, recomandările mele sunt concrete și etapizate. Pe termen scurt, în următoarele 90 de zile, faceți un audit onest: unde, în fluxurile companiei, un agent autonom ar putea prelua muncă de valoare mare, cum ar fi analiza juridică, refactorizare de cod, raportare financiară? Adoptați o arhitectură pe niveluri: modele ieftine pentru volum, modele de frontieră pentru complexitate.

Pe termen mediu, în 6-12 luni, investiți în recalificare înainte de a fi forțați. Angajatul de mâine nu mai scrie cod-șablon; trebuie să aibă know-how în supervizarea, validarea și ghiarea agenților AI. Un reper simplu: dacă productivitatea per angajat în echipele care folosesc AI nu crește cu cel puțin 20-30% în șase luni, implementarea e greșită.

Pe termen strategic, treceți de la a vinde ore la a vinde produse și proprietate intelectuală. Firmele românești de software care rămân case pure de outsourcing sunt cele mai expuse. Cele care construiesc produse proprii pe frontieră – și folosesc aceste modele ca multiplicator, în loc să le privească drept amenințare – pot face saltul.

Concluzie: fereastra se închide

Lansarea Fable 5 și Mythos 5 ne arată viitorul în avanpremieră: capabilități extraordinare, dar distribuite inegal, cu cei mai puternici jucători construind ziduri. Sigur, pot fi de reglementare, alteori de securitate națională, ideea e că îi lasă pe ceilalți afară. Europa a rămas pe dinafară la Mythos și pentru că propria arhitectură de reglementare a făcut-o un partener incomod. România riscă să fie exclusă chiar și dintre cei excluși.

Avem totuși un atu pe care puțini îl recunosc: nu trebuie să construim noi frontiera ca să o folosim. Putem sări peste etape, exact cum am sărit de la lipsa telefoniei fixe direct la mobil și la internet rapid. Talentul există. Infrastructura se construiește. Ceea ce lipsește este decizia, la nivel de consiliu de administrație, de a nu mai trata AI ca pe un experiment al departamentului IT, ci ca pe infrastructura economică a deceniului.

Frontiera AI a ajuns la ușa Bucureștiului. Acum contează doar dacă deschidem noi ușa sau așteptăm ca altcineva să o facă în locul nostru, după regulile lui.

Dan Mihai Toader este CEO al Aeolus Business Consulting, firmă românească de consultanță în inteligență artificială.

Dan Mihai Toader este CEO al Aeolus Business Consulting și director general al Business Integrator. Lucrează la intersecția dintre date, business și politici publice. Cu un background de peste 25 de ani în lumea afacerilor și proiecte curente în zona tehnologiei și a optimizării companiilor prin AI, îmbină perspectiva strategică a antreprenorului cu rigoarea analitică a celui obișnuit să citească rapoarte și să tragă concluzii pe cifre, nu pe impresii.

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