Cinci lideri ai opoziției din Israel s-au aliat pentru a-l înlătura pe Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare

Cinci lideri ai opoziției din Israel și-au unit forțele pentru a încerca să-l înlăture de la putere pe premierul Benjamin Netanyahu, la alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie. Deși au obiectivul comun să schimbe guvernul, politicienii au viziuni diferite asupra securității, războiului și relațiilor cu palestinienii, conform Aljazeera.

Cei cinci lideri ai opoziției din Israel au făcut o înțelegere la reseșdința unui dintre ei pentru „detronarea” lui Netanyahu

Înțelegerea dintre cei 5 lideri a fost semnată pe 26 septembrie, la reședința din Tel Aviv a liderului opoziției Yair Lapid. Alături de el s-au aflat fostul premier Naftali Bennett, fostul șef al armatei Gadi Eisenkot, liderul partidului Democrații, Yair Golan, și Avigdor Lieberman, șeful partidului Israel Casa Noastră. Cei cinci au convenit să evite atacurile reciproce și să se concentreze asupra obiectivului comun: formarea unui nou guvern.

Gadi Eisenkot conduce partidul Yashar și este unul dintre principalii contestatari ai lui Netanyahu. Fost șef al Statului Major al armatei israeliene între 2015 și 2019, acesta a intrat în politică în 2022. În 2024, a părăsit cabinetul de război al lui Netanyahu, alături de Benny Gantz, acuzându-l pe premier că nu are o strategie clară pentru încheierea războiului.

Acesta susține reforma instituțiilor și introducerea serviciului militar obligatoriu inclusiv pentru evreii ultraortodocși. El a criticat și dependența guvernului de sprijinul Statelor Unite pentru atingerea obiectivelor militare, fără să conteste însă în mod fundamental direcția acestor obiective.

Naftali Bennett și Yair Lapid sunt într-o alianță electorală

Foștii premieri Naftali Bennett și Yair Lapid candidează împreună, în cadrul alianței Beyachad, al cărei nume înseamnă „Împreună”. Bennett conduce lista, iar Lapid ocupă locul al doilea.

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Cei doi au mai condus împreună Israelul în perioada 2021-2022, între două guverne conduse de Netanyahu. Deși provin din zone politice diferite, Bennett fiind un politician de dreapta, iar Lapid un reprezentant al centrului, ambii vor să pună capăt actualei guvernări.

În privința conflictului israeliano-palestinian, niciunul nu susține în prezent crearea unui stat palestinian ca prioritate politică. De asemenea, alianța lor a exclus posibilitatea formării unei coaliții care să depindă de partidele arabe.

Avigdor Lieberman este un fost aliat al premierului Israelului

Avigdor Lieberman conduce partidul Israel Casa Noastră și a fost, în trecut, un apropiat al lui Netanyahu. Acum, el exclude participarea la un guvern condus de actualul premier.

Lieberman are poziții dure în materie de securitate și respinge atât participarea partidelor ultraortodoxe la o eventuală coaliție, cât și sprijinul partidelor arabe pentru formarea guvernului. Pozițiile sale ar putea complica negocierile dintre liderii opoziției, în special în privința desemnării unui candidat comun pentru funcția de premier.

Yair Golan este reprezentantul stângii israeliene și e deschis la colaborări cu partidele palestiniene din Israel

Yair Golan conduce partidul Democrații, format prin unirea partidelor Muncii și Meretz. Fost general-maior și fost adjunct al șefului Statului Major, Golan este singurul dintre cei cinci lideri care susține deschis posibilitatea colaborării cu partidele palestiniene din Israel.

El a criticat guvernul pentru lipsa unei strategii politice și diplomatice coerente în război, susținând că rezultatele militare nu sunt suficiente fără un plan pentru perioada următoare. Pozițiile sale diferă de cele ale lui Bennett și Lieberman, în special în privința conflictului și a relațiilor cu palestinienii.

O alianță unită împotriva lui Netanyahu, dar cu diferențe majore

Deși cei cinci lideri au convenit să colaboreze pentru schimbarea guvernului, alianța lor nu înseamnă că au aceeași viziune asupra viitorului Israelului. Majoritatea provin din zona de dreapta, iar pozițiile lor privind războiul din Gaza, acțiunile militare din regiune și înființarea unui stat palestinian rămân apropiate de cele ale actualului guvern în mai multe privințe.

Analistul Ahron Bregman, de la King’s College London, a afirmat că principalii lideri ai opoziției, printre care Bennett, Lieberman și Eisenkot, reprezintă în continuare politica de dreapta și nu sunt dispuși să abordeze problema fundamentală a aspirațiilor palestinienilor la independență. Astfel, obiectivul comun de a-l înlătura pe Netanyahu nu elimină diferențele dintre ei și nici întrebările privind componența unui eventual guvern.

Următoarele alegeri parlamentare din Israel vor avea loc pe 27 octombrie

Benjamin Netanyahu conduce Israelul în două perioade distincte. A devenit pentru prima dată premier în iunie 1996 și a rămas în funcție până în 1999, apoi a revenit la conducerea guvernului în 2009, unde a rămas până în 2021.

În decembrie 2022, a revenit pentru a treia oară în funcția de premier și se află în continuare la conducerea țării. În total, Netanyahu a petrecut aproape 19 ani în fruntea guvernului israelian, fiind unul dintre cei mai longevivi premieri din istoria țării.

Următoarele alegeri parlamentare din Israel sunt programate pentru 27 octombrie 2026.