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Netanyahu spune că fostul șef al spionajului din Egipt se afla în Israel înainte de atacul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023

Netanyahu spune că fostul șef al spionajului din Egipt se afla în Israel înainte de atacul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023
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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a recunoscut că șeful de atunci al serviciilor secrete egiptene a vizitat Israelul cu puțin timp înainte de masacrul Hamas din 7 octombrie 2023.

Anterior, premierul a negat în mod repetat informațiile că guvernul de la Cairo l-ar fi avertizat cu privire la un atac iminent, a relatat marți ziarul israelian Haaretz.

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Un terorist Hamas, la momentul atacului de pe 7 octombrie 2023

Un terorist Hamas, la momentul atacului împotriva Israelului din 7 octombrie 2023

Într-un interviu acordat postului israelian Canalul 14, Netanyahu a confirmat că Abbas Kamel a rămas în țară timp de 59 de minute.

Premierul israelian a precizat că nu știe cu ce oficial israelian s-a întâlnit șeful spionajului egiptean.

„Vreau să știu cu cine s-a întâlnit ”, a spus Netanyahu.

El a negat că s-ar fi întâlnit sau ar fi vorbit cu Kamel, declarând că la momentul respectiv participa la o slujbă de pomenire pentru soldații israelieni căzuți la datorie.

Revista Atlantic a relatat la sfârșitul lunii septembrie că șeful spionajului egiptean Abbas Kamel a călătorit în Israel pe 26 septembrie 2023,  cu 11 zile înainte de atac, pentru a avertiza guvernul israelian că Hamas plănuiește un atac terorist major.

Citând oficiali israelieni, egipteni, arabi, americani și europeni informați despre vizită, revista a declarat că oficialul egiptean a îndemnat Israelul să ofere concesii economice Hamasului pentru a evita un conflict.

De asemenea, a menționat că identitatea oficialului israelian cu care s-a întâlnit rămâne neclară.Luna trecută, The Wall Street Journal a relatat, de asemenea, că Kamel l-a sunat pe Netanyahu cu câteva zile înainte de atac, după ce alte două atenționări din partea Egiptului au rămas ignorate.

Între timp, The New York Times a relatat în septembrie că președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, l-a avertizat pe Netanyahu cu privire la un posibil atac major al Hamas, dar prim-ministrul israelian nu a reușit să transmită avertismentul șefilor săi de securitate.

Sursa Foto: Profimedia

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