Război în Ucraina, ziua 1.560. Avansul rușilor stârnește panică la Kiev: peste 7000 de persoane, evacuate din regiunea Harkov

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 3 iunie 2026, în a 1560-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a peste 7.000 de civili din regiunea Harkov, în nord-estul țării, la granița cu Rusia, semn al îngrijorărilor legate de avansul trupelor ruse.

„Extindem zona de evacuare obligatorie”

„Având în vedere situația de securitate și atacurile sistematice ale inamicului, extindem zona de evacuare obligatorie”, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov.

Această măsură se aplică în cazul a șapte localități și afectează peste 7.000 de persoane, între care aproximativ 1.700 sunt copii. Autoritățile ucrainene ordonă cu regularitate evacuări ale civililor în estul țării, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor, însă mai rar în alte zone.

Armata rusă a pus stăpânire pe zone care se întind pe zeci de kilometri pătrați la graniță, în Harkov și regiunea vecină Sumî, asta deși efortul său militar este concentrat în alte regiuni din Ucraina.

Rusia a atacat 10 fabrici militare în ultimul bombardament

Ministerul rus al Apărării a transmis că atacul său aerian masiv asupra Ucrainei, efectuat cu rachete și drone în noaptea de luni spre marți, a lovit 10 instalații de producție militară la Kiev, inclusiv fabrici care produc drone de atac. Mai mult, rușii susțin că au fost atacate la Kiev și trei centre de recrutare ale armatei ucrainene.

Acest bombardament a evidențiat, din nou, vulnerabilitatea Ucrainei în fața rachetelor balistice, în pofida ajutorului extern consistent primit, scrie Reuters.

Potrivit unei declarații de presă, salva de drone și rachete lansate asupra Ucrainei a fost un nou răspuns după atacul ucrainean cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu în Lugansk, atac soldat săptămâna trecută cu moartea a 21 adolescenți și cu 42 de răniți.

Acest bombardament a fost unul dintre cele mai puternice efectuate de Rusia împotriva Ucrainei și a vizat orașele Kiev, Dnipro, Harkov, precum și alte regiuni și s-a soldat cu cel puțin 18 morți. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit 656 de drone cu rază lungă de acțiune și 73 de rachete de diferite tipuri.

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