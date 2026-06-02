Noapte de teroare în Ucraina, la o săptămână de la amenințările Kremlinului. Bilanțul tragic a ajuns la 17 decese și peste 100 de răniți

Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv combinate cu rachete și drone asupra Ucrainei. Potrivit celor mai recente cifre, bombardamentele au ucis cel puțin 17 persoane și au rănit peste 100, scrie Kyiv Post.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko a raportat 6 morți și 66 de răniți, inclusive 3 copii, în timp ce orașul Nipru a raportat 11 morți, inclusive doi copii. Mai mult, acest atac a declanșat incendii, a avariat clădiri rezidențiale în mai multe regiuni și a întrerupt curentul în mai multe părți ale capitalei.

Volodimir Zelenski a avertizat vineri că noi atacuri aeriene rusești sunt iminente, un avertisment pe care l-a reiterat luni seara. Potrivit Forțelor aeriene Ucrainene, Moscova a lansat 650 de drone și 73 de rachete de croazieră în această ofensivă nocturnă.

La sfârșitul lunii mai, Rusia, prin intermediul Ministerului de Externe, a lansat o amenințare oficială și a îndemnat diplomații străini și cetățenii din Kiev să părăsească de urgent capitala pentru că vor urma „atacuri sistemice și iminente”. După o săptămână de așteptări, forțele ruse au pus în aplicare amenințarea în noaptea de 1 spre 2 iunie. Atacul a vizat în principal Kievul, dar și alte regiuni.

Adăposturile din Kiev au fost mai pline decât de obicei după emiterea amenințărilor de către Rusia. Multe familii au ajuns să doarmă în metrou și parcări timp de mai multe nopți. Marți dimineața, odată cu trecerea primelor drone rusești peste granița ucraineană, adăposturile erau deja pline. Cei care au venit în miez de noapte după ce au început să curgă avertismentele privind rachetele s-au chinuit să găsească un loc unde să stea.

