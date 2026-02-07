Iranul amenință SUA cu atacarea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu

Regimul clerical de la Teheran a amenințat din nou Statele Unite cu atacarea bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul în care președintele Donald Trump decide să atace Iranul, a declarat ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi într-o conferință de presă desfășurată la Istanbul, alături de ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Araqchi a precizat că Iranul „nu are capacitatea de a efectua un atac pe pământ american, dar poate lovi toate bazele americane din regiunea” Orientului Mijlociu.

În mod precaut, acesta a atenționat că Iranul nu urmărește să atace Irakul, Iordania, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Oman sau să intre în război cu acestea, ci va viza doar infrastructura militară americană.

„Nu vom ataca țările învecinate, doar bazele americane staționate în acestea. Este o diferență mare”, a adăugat acesta.

Negocierile Washington DC – Teheran continuă

Șeful diplomației iraniene amai declarat pentru Qatari Al Jazeera TV că delegațiile diplomatice din Teheran și Washington continuă negocierile nucleare indirecte din Oman, informează Reuters.

Donald Trump a spus că negocierile s-ar putea desfășura și în prima parte a săptămânii. Anterior, liderul de la Casa Albă a amenințat că va ataca Iranul după ce a crescut prezența navală în regiune.

Liderul american a îndemnat regimul clerical să renunțe la îmbogățirea uraniului pentru înarmarea nucleară, la dezvoltarea de noi rachete balistice de rază lungă și la sprijinirea grupurilor armate din întreaga regiune.

Iranul neagă că fabrică arme atomice, dar refuză să abandoneze programul nuclear

Regimul de la Teheran a negat în mod repetat că nu desfășoară un program de înarmare nucleară. Pe 22 iunie 2025, SUA au bombardat trei centrale nucleare din Iran, momentul culminant al războiului de 12 zile.

Iranul a ripostat prin atacuri intensificate cu drone și rachete împotriva Israelului, dar și printr-un atac asupra unei baze americane din Qatar, țară arabă care a menținut bune relații cu Teheran și cu Washington.

Atunci, oficialii de la Teheran au declarat că au oprit activitatea de îmbogățirea uraniului, însă refuză să renunțe la programul nuclear utilizat doar în „scop energetic și economic”.

Sursa Foto: KHAMENEI.ir/ Mediafax Foto/ JINSA

